“下屆總統適合度”調查，李在明41%、金文洙與洪準杓10%、韓東勳8%、安哲秀3%. April. 25, 2025 07:24. by 安圭永記者 kyu0@donga.com. 共同民主黨前代表李在明在全國指標調查的下屆總統適合度調查中以41%位居第一。在每週進行的全國指標調查中中，李在明的適合度超過40%，是包括相關提問在內的今年1月以來的第一次。 Embrain Public、K-stat research、Korea research、韓國research等輿論調查機構21日至23日對全國1005人進行了調查，24日公佈了調查結果（100%使用手機虛擬號碼的電話詢問，標本誤差爲95%、信賴水平±3.1個百分點、應答率20.0%）（詳細內容可參看中央選舉輿論調查審議委員會）。對於“誰最適合擔任下屆總統”的提問，41%的受訪者選擇了李在明。 其次是國民力量黨所屬的前僱傭勞動部部長金文洙和前大邱市長洪準杓，均爲10%，前代表韓東勳（8%）。安哲秀議員和改革新黨李俊錫議員均爲3%。回答“沒有·不知道·不回答”的人佔18%，比一週前（23%）減少5個百分點。 李在明在三方假想對決中也以40%左右的支持率遙遙領先。在李在明-金文洙-李俊錫之間的三方對決中，李在明的支持率爲46%，金文洙爲25%，李錫俊爲9%。在李在明-洪準杓-李俊錫之間的三方對決中，支持率分別爲李在明46%、洪準杓26%、李俊錫7%。在李在明-韓東勳-李俊錫之間的三方對決中，結果爲李在明45%、韓東勳21%、李俊錫8%。在李在明-安哲秀-李俊錫之間的三方對決中，李在明爲46%，安哲秀和李俊錫分別爲17%和7%。 國民力量黨通過第一輪競選已把8名競選人壓縮到4人，對於“誰最合適”的提問，洪準杓以14%的支持率位居首位，其後依次是韓東勳（13%）、金文洙（11%）、安哲秀（8%）。如果只問國民力量黨支持者，金文洙以28%的支持率位居第一，其後依次是洪準杓（26%）和韓東勳（22%）、安哲秀（3%）。 對於選擇總統候選人時最重要的部分，“領導能力和危機應對能力”中選率最高，爲35%；其次是“道德性和清廉性”，佔20%；接下來是“兌現政策公約的可能性”（16%）、“更迭政權或維持政權”（9%）、“政治傾向或理念”（7%）、“與現有政治不同的人物或政治勢力”（5%）。 對於下屆大選構圖的提問，50%的人回答：“爲了實現政權更迭，現有在野黨候選人應該當選”；39%的人回答：“爲了重新創建政權，現有執政黨候選人應該當選。”

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