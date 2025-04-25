冷面價格高達1.6萬韓元的當今時代，“紅腹灰鵲冷面”給予實用主義者小小的安慰. April. 25, 2025 07:24. . 從好多年以前開始，冷面就成了壹年四季皆宜的食物。有些人說，冬天吃讓人牙齒發涼的冷面，味道真的絕了。不管怎麽說，冷面是不是在開始感受到炎熱時，以涼爽的味道吃的食物呢？我的主觀見解大概是經過春天的最後壹個節氣谷雨，在立夏時節，人們體內的細胞強烈地回憶著冷面的味道，開始找冷面吃。冬季沒有上菜的冷面被普通餐廳重新放入菜單也是那時候的事情。從那時起，有名的冷面美食店門庭若市。 從冷面店來看，有的店自己做肉湯和面，名聲大噪，有的店則像面食店壹樣，將工廠大量生產的肉湯和面分開銷售。但是位於首爾麻浦區孔德站小食街的“紅腹灰鵲冷面”具有微妙的位置。這是因為，對於對壹碗售價超過1.5萬韓元的高級冷面感到負擔，但又無法滿足於面食店冷面的人來說，這是最適合的味道和價格。 這家店的冷面壹碗9000韓元，冷面和拌冷面價格是壹樣的。以性價比高的味道而聞名，午飯時間排隊是基本。點了冷面，撒上醋和芥末吃了壹口。面條裏加入了葛粉，吃起來很筋道。肉湯將鹹興式的甜味和酸味適當地融合在壹起，不僅有清爽的鮮味，宇宙的酸甜感也填滿了整個嘴巴。這家店點拌冷面的話，會把湯單獨盛到碗裏。拌著吃，然後倒入湯汁，體驗冷面的味道。還提供濃濃的牛腿骨味的熱湯，對老年人來說，是再好不過的開胃菜兼甜點。 翻開冷面，首先感覺面量很足，蘿蔔和黃瓜等配菜也十分豐盛。不是當作美味佳肴吃的零食，而是足夠當作壹頓飽腹的飯菜。裏面有微辣的特制“醬料”。如果把這些拌在肉湯裏，還可以品嘗到北村涼拌面那種辣味。副菜單上有煎扁餃子和鐵板五花肉等。這應該是在傳達配著拌冷面吃味道更佳的信息，但只要按照個人喜好選擇就可以了。 令人聯想起居酒屋的幹凈利落的單層，室內大廳的規模為33平方米（約10坪）。三四張桌子，剩下的座位是酒吧形式的1人席。也就是說，主要顧客是附近的辦公室工薪階層。所以以家庭為單位前往就餐可能會有點不方便。接單和完成的食物也要由客人親力親為。這可能是為了維持低廉的食譜價格而采取的“苦肉計”。 有人抱怨說，原本是平民飲食的冷面隨著全世代的流行，價格多少有些虛高。與維持平民飲食地位的炸醬面、刀削面、蕎麥涼面等相比，最近的冷面價格似乎有些不妥。這時，紅腹灰鵲冷面可以成為實用主義者的備選方案。以不到1萬韓元的價格品嘗到高級的鹹興冷面和北村涼拌面，在孔德這個熱門場所品嘗，對於城市上班族來說，這無疑是壹種小小的安慰。

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