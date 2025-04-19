罷免已經兩週……在“尹錫悅泥潭”中徘徊的國民力量黨. April. 19, 2025 07:14. by 金埈馹 jikim@donga.com. 尹錫悅總統被罷免已過兩週，國民力量黨仍未走出尹錫悅的泥潭。據調查，在國民力量黨被“韓德洙借調論”所埋沒的時候，共同民主黨前代表李在明的支持率創下了自身最高值。國民力量黨總統競選人各自標榜“反李在明”，試圖提高支持率，但隨着時間的推移，差距反而越來越大。政界有人指出：“國民力量黨沒有嘗試‘與尹錫悅斷絕關係’等擴大中立外延，反而主要是察看已經集結的保守支持層的眼色，結果差距進一步拉大。” 韓國蓋洛普15日至17日以全國1000名成年男女爲對象進行了輿論調查（100%無線電話通話方式，詳細事項請參考中央選舉輿論調查審議委員會網站），結果顯示，在“未來政治領導人支持率”調查中，李在明的支持率爲38%，比前一週（37%）上升1個百分點，創下2022年大選後蓋洛普調查的最高支持率。前大邱市長洪準杓、代行總統職權的國務總理韓德洙、前僱傭勞動部長金文洙均爲7%，國民力量黨前代表韓東勳爲6%，改革新黨議員李俊錫佔2%。保守陣營的候選人的支持率均爲個位數。 決定大選結果的中立層之間的差距更加明顯。以中立層的回答中，李在明的偏好度爲40%，跟在後面的洪準杓爲6%，相差34個百分點。韓東勳爲5%，韓德洙和金文洙均爲4%。 國民力量黨候選人和李在明的支持率差距拉大，與尹錫悅的影子仍然籠罩在國民力量黨附近不無關係。尹錫悅被罷免後，黨內部分人士主張“應該通過退黨整理與尹錫悅的關係”，但黨領導層對此沒有給出明確的答案。在此期間，尹錫悅的5名律師曾預告將創建“尹再（Yoon Again）新黨”，但後來又改口等，出現了諸多突發不利因素。 在這種情況下，國民力量黨競選人也只是就尹錫悅問題展開爭論。贊成彈劾派安哲秀議員當天表示，“被彈劾的前總統退黨是責任政治的最低限度”，而反對彈劾派的洪準杓則反駁稱，“再次對屍體亂刀齊下不合乎道理”，尹錫悅問題仍是競選的變數。 有人指出，“韓德洙借調論”阻礙了國民力量黨競選人支持率的上升。也就是說，韓德洙不是搶奪中立層的支持率，而是蠶食了既有競爭者的支持率，阻止了其他競爭者得勢的機會。

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