韓國晉級U17亞洲杯4強，決賽或將上演“南北對決”. April. 16, 2025 07:32. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國和朝鮮（北韓）雙雙晉級亞足聯（AFC）17歲以下（U-17）亞洲杯半決賽。根據四強賽的結果，決賽中可能會出現時隔11年的“南北對決”。 15日，在沙特阿拉伯吉達舉行的U-17亞洲杯與塔吉克斯坦的8強賽上，白基泰主教練率領的韓國17歲以下代表隊在上下半場以2比2戰平後，在本場沒有加時賽的情況下，在點球大戰中以5比3戰勝了塔吉克斯坦隊。在與印度尼西亞隊的C組首場比賽中，韓國隊以0比1負於對手，不安地開始了本屆大會，但在之後進行的3場比賽中球隊全部獲勝，獲得了進軍4強的入場券。 繼2023年泰國大賽之後，韓國隊將力爭連續兩屆進入決賽。在泰國大賽上，韓國隊在決賽中以0比3負於日本隊，獲得了亞軍。在該大賽歷史上曾兩次奪冠的韓國隊自2002年以後，時隔23年再次向冠軍發起挑戰。 韓國隊的金智星在下半場第21分鐘替補上場，貢獻了1粒進球和1次助攻，為晉級4強助了壹臂之力。進入球場僅1分鐘就助攻隊友鄭賢雄率先攻入壹球的金智星在1比2落後的下半場補時階段成功射入了點球。 朝鮮隊在8強賽中以6比0大勝曾戰勝過韓國的C組第壹名印度尼西亞隊，進入了半決賽。韓國隊將於17日與東道主沙特阿拉伯隊爭奪壹張決賽入場券。沙特隊在四分之壹決賽中點球擊敗了“衛冕冠軍”日本隊。朝鮮隊將於18日與3比1戰勝阿聯酋的烏茲別克斯坦隊交鋒。 如果韓國隊和朝鮮隊在半決賽中雙雙獲勝，將是繼2014年泰國大賽後時隔11年再次在決賽中上演南北對決。當時韓國隊以1比2負於朝鮮隊。

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