受特朗普終極關稅沖擊，全球股市壹片狼藉. April. 08, 2025 07:23. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 由於全球關稅戰爭沖擊，投資者們進行了史無前例的拋售，韓國、日本、中國、臺灣、香港等亞洲股市壹片混亂。有評價認為，這是自2020年疫情大流行以來最嚴重的暴跌。由於美國、中國、歐盟（EU）之間的“諸強對峙”，市場的恐懼達到了大流行沖擊時的水平。 7日，韓國綜合股價指數（KOSPI指數）比前壹天下跌137.22點（5.57%），以2328.20點收盤。自今年1月2日（2398.94）開盤以來，時隔3個多月再次跌破2400點。上午9時12分左右，隨著KOSPI指數的跌幅增大，自去年8月以來首次啟動了拋售漲跌停板制度。漲跌停板是為了防止股市劇變的制度，如果KOSPI 200期貨指數變動5%以上，機構投資者或外國人大量買賣股票時使用的程序交易將中斷5分鐘。KOSDAQ（創業板）當天也以下跌5.25%的651.30點收盤。 在中國宣布參加關稅報復戰後的第壹個開盤日，中國內地和香港等中華圈股市跌幅更大。由於4日清明節連休休市，美國上調關稅的不利因素同時反映出來，影響很大。由中國內地主要上市公司組成的香港H指數下跌了11%以上，上證綜合指數和深證綜合指數分別下跌8%和7%。同樣在4日休市的臺灣加權指數也在開盤的同時跌破20000點，這是自去年8月以來該指數首次跌破20000點。最終以19232.35點收盤，下跌9.70%。日本的日經平均股價也以下跌7.83%的31136.58日元收盤，整個亞洲股市呈現出弱勢。 主要投資資產也萎靡不振。作為最優先安全資產備受矚目，居高不下的黃金現貨市價在美國公布相互關稅後下跌了4%以上，跌至每盎司（oz）2000美元。比特幣等虛擬資產價格也呈現暴跌趨勢，反映產業活動，被稱為“全球經濟晴雨表”的國際油價和原材料價格也下降，反映了全球經濟蕭條的憂慮。 iM證券研究員朴尚賢（音）表示：“隨著對美國關稅上調的沖擊和隨之而來的全球經濟蕭條的憂慮增大，主要資產價格紛紛下降”，“因為主要國家之間馬上進行關稅協商的可能性也不高，所以預計短期內會持續調整或弱勢市場的趨勢。”

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