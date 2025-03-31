尹錫悅彈劾案宣判遲遲不定，執政黨也表示“必須在本周了結”. March. 31, 2025 07:58. by 金智賢記者、趙權亨記者 jhk85@donga.com、buzz@donga.com. 朝野政黨一致敦促憲法法院迅速指定尹錫悅總統彈劾案的宣判日期。在宣判日期更有可能推遲到4月的情況下，曾向憲法法院表示“不要急於下結論”的國民力量黨也主張有必要迅速宣判。 共同民主黨代表李在明30日表示：“隨著彈劾案的最終宣判被推遲，國民的不安在加重，對憲法法院的不信任呼聲也越來越大。希望為全體國民迅速做出明智的決定。” 國民力量黨內部也不斷有人呼籲，“憲法法院應在本周內結束彈劾審判”，敦促迅速宣判。該黨領導層人士表示：“為了盡快結束這種混亂狀況，需要迅速宣判。憲法法院現在應該做出決定。” 朝野政黨雙方都敦促憲法法院對尹錫悅彈劾案作出宣判，心思卻各不相同。共同民主黨主張，必須在憲法法官文炯培、李美善卸任的4月18日之前任命憲法法官候選人馬恩赫，作出贊成彈劾尹錫悅的判決。該黨院內代表朴贊大當天在記者會上表示：“如果截止到4月1日還不任命馬恩赫，（我黨）將做出重大決定。”該黨院內領導層人士表示：“（如果不任命馬恩赫，）將於4月2日和3日舉行國會全體會議，推進對代行總統職權的韓德洙和副總理兼企劃財政部長崔相穆的彈劾。此後被任命為代總統的國務委員們如果推遲任命馬恩赫，也將全部成為彈劾對象。”也就是說，繼“雙彈劾”之後，“彈劾全體國務委員”的可能性也很大。 相反，國民力量黨對任命馬恩赫的立場是“絕對不行”。特別是，該黨院內代表權性東表示，將在31日以內亂陰謀罪等罪名，告發主張共同民主黨彈劾全體國務委員的共同民主黨初選議員和李在明等72人。”對此，共同民主黨初選議員組織“共同民主黨初選”針鋒相對地表示：“將以誣告罪進行反告。”

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