裴俊浩和梁民革在英冠“韓國德比”中雙雙進球. March. 31, 2025 07:57. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國男子國家足球代表隊的“青年才俊”裴俊浩（22歲•斯托克城隊）和梁民革（19歲•女王公園巡遊者隊•QPR）在“韓國德比”中雙雙斬獲進球。 30日，在英國斯托克溫特倫特的貝特365體育場舉行了斯托克城和QPR的2024~2025賽季冠軍聯賽（第二級聯賽）第39輪比賽。首發出場的裴俊浩在上半場第21分鐘率先攻入壹球，幫助球隊以3比1取得了勝利。在禁區右側，隊友查馬德烏快速插上後把皮球傳向中間，直插禁區的裴俊浩迎面壹記左腳勁射破門得分。這是裴俊浩本賽季的第3粒入球。此外，他還貢獻了5次助攻。 下半場開始時替補上場的QPR球員梁民革在球隊以0比3落後的下半場第33分鐘接到隊友傑克•科爾巴克的傳球後，在禁區弧圈左側左腳射門得分。去年12月，梁民革加盟英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊，之後他於今年1月30日被租借到QPR，當天他攻入了自己登陸英格蘭舞臺後的首粒入球。 斯托克城隊憑借當天的勝利擺脫了降級區的危機。斯托克城積42分（10勝12平17負），與降級區（第22位）的差距拉大至4分，上升到了第18位。QPR雖然沒有追加積分，但依然排在積分榜第15位（積45分）。 另外，塞爾維亞職業足球貝爾格萊德紅星隊所在的薛英佑（27歲）同壹天在諾維薩德的卡拉喬爾傑體育場舉行的與沃伊沃迪納隊的2024~2025賽季塞爾維亞超級聯賽第29輪客場比賽中首發出場，並在雙方2比2戰平的下半場第6分鐘攻入壹球。這是他本賽季的第6粒入球。以5比3獲勝的貝爾格萊德紅星隊隊以83分（27勝2平）與排在第2位的貝爾格萊德遊擊隊（60分）拉開了23分的差距，繼續獨占鰲頭。

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