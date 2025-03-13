現代汽車集團去年銷量和營業利潤均進入“全球前三”. March. 13, 2025 08:24. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 現代汽車集團去年的銷量和營業利潤雙雙進入了全球整車集團“前3名”。大眾集團11日（當地時間）召開業績及展望發布會，表示集團去年的銷售額為3247億歐元（約513.6364萬億韓元），營業利潤為191億歐元（約30.2139萬億韓元）。銷售額同比增加1%，營業利潤則減少15%。 豐田集團去年以銷售額46.7461萬億日元（約457.8873萬億韓元）、營業利潤4.792萬億日元（約46.9385萬億韓元）的業績位居榜首。現代汽車集團的銷售額為282.68萬億韓元，營業利潤為26.9067萬億韓元，繼大眾集團之後位居第三。繼銷量之後，豐田、大眾、現代汽車在業績上也維持了前三的格局。 現代汽車集團當初預測，直到去年第三季度（7~9月）為止，現代汽車的營業利潤還超過大眾汽車，有望躍居第二位。但由於年末不利因素疊加在壹起，未能成功逆轉局勢。這是因為隨著國內外不確定性的增大，匯率暴漲，以期末匯率為基準計算的銷售保證準備金等負債增加。 現代汽車集團去年的營業利潤率超過了大眾集團。從整車集團來看，繼豐田集團的營業利潤率為10.3%之後，現代汽車集團的營業利潤率為9.5%，超過了大眾集團（5.9%）。據統計，豐田、大眾、現代汽車集團的銷量分別為1082萬輛、903萬輛、723.1萬輛。大德大學未來汽車系教授李浩根（音）表示：“品牌數量相對較少的現代汽車之所以能與大眾汽車在營業利潤上不相上下，其背景是混合動力車、電動汽車車型暢銷，收益性得到改善和美國市場業績好轉等。”

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