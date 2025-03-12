消耗品處理. March. 12, 2025 08:23. . 奉俊昊導演的《米奇17號》（或《編號17》）雖然是壹部包含很多隱喻的作品，但用壹句話概括就是關於“消耗品”的電影。其關鍵詞是“expendable”。這是米奇•巴恩斯（羅伯特•帕丁森飾）偶然應聘的職業群的名字。被可怕的高利貸業者追趕，想要進入尼普海姆行星移居項目的米奇，因為沒有像樣的技術，在不知道發生了什麽事情的情況下，就報名參加了該職業群。正如“消耗品”的意思壹樣，米奇從事被消耗、丟棄和復制的工作。就像變更電腦後儲存的文件壹樣，借助印刷（復制）技術重生的米奇身體被註入記憶。米奇像實驗鼠壹樣的作用被用於開發人類能夠適應新環境的技術（例如疫苗）。米奇17就這樣死去了16次，第17次被復制。 “妳是消耗品。為了被消耗才在這裏。”尼普海姆開拓團的隊長肯尼斯•馬歇爾（馬克•魯法洛飾）這樣高喊著，他不認為米奇這樣的存在是人類。就當是為了達成某種目的的消耗品。因此，原本生活在行星上的生命體，對他來說也是為了開拓而需要清理的消耗品。影片通過“米奇”等存在，諷刺了把人類當作消耗品的現實，並詢問了在這樣的現實中，人類的尊嚴如何才能實現。 奉俊昊導演雖然表示這不是對特定政治家的諷刺，但是馬歇爾這個人物很容易讓想起特朗普。看著通過關稅政策動搖全世界的特朗普，確實覺得為了美國的利益，任何其他人都有可能成為消耗品。但這何止是國家之間的問題呢？因為在政治或勞動領域，也經常存在將他人視為消耗品的視線。 “妳是消耗品。為了被消耗才在這裏。”―奉俊昊《米奇17號》

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