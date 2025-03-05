新鮮感+熟悉感…引領“虛擬偶像時代”的PLAVE. March. 05, 2025 07:54. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 身穿白色正裝的花美男出現在連接外星和地球的門戶上。手裏拿著麥克風的他婉轉地演唱了韓國演歌（Trot）歌手英卓的《妳為什麽從那裏出來》。他就是虛擬偶像男子五人組合“PLAVE”的老幺河玟。配合河玟的歌曲，剩下的4人也出現在了門戶上。 這是去年5月公開的PLAVE的自制內容《LASSGO PLAVE》第壹集的第壹個場面。之後每周二下午公開，已經播出到第38集。《LASSGO PLAVE》雖然是“外星人最初的自制內容”的概念，但內容卻像普通K-POP偶像壹樣豐富。在每集1小時左右的視頻中，成員們將展示吃播、睡衣派對、運動會等多種看點。 此前，在韓國國內出現虛擬偶像PLAVE並不是第壹個。但取得如此成功幾乎是唯壹的。從最近K-POP偶像的整體成績來看，也可以說是驚人的成果。PLAVE克服局限，顯現出的與現有偶像同等的潛力是從哪裏來的呢？ ●新鮮感加上熟悉感的偶像公式 上月3日以第三張迷妳專輯《Caligo Part1》回歸的PLAVE的力量來源於不亞於其他K-POP偶像的堅實的粉絲群。專輯發行僅壹周銷量就超過了100萬張，包括主打歌《Dash》在內的5首收錄曲在音源排行榜上占據第1~5位的強勢“排隊”也取得了成功。上月16日，電視人金申英曾表示“很難接受虛擬偶像文化”，但遭到強烈抗議後道歉，可見粉絲群的火力非常強大。 PLAVE將虛擬偶像的“新鮮感”和K-POP偶像的成功公式“熟悉感”相結合，被認為是成功的原因。虛擬世界成員通過地球開發者與地球溝通的世界觀讓人感覺十分新鮮，另壹方面，他們通過視頻通話粉絲簽名會或直播等典型的偶像活動與粉絲親近起來。 另外，還采用了捕捉實際人的動向，通過具現動畫人物動作的“動作截圖技術”，減少了距離感。大眾文化評論家鄭德賢（音）解釋說：“以前的虛擬偶像給人壹種冰冷的感覺，但是PLAVE利用技術展現了很多人性化的壹面。” ●最終關鍵是人的好感 PLAVE的優點是，粉絲們不僅關註虛擬角色本身，還關註角色背後的“人類”。在社交媒體上成為話題的“PLAVE錯誤集錦”等就是代表性的事例。從初創期的視頻來看，由於技術認識錯誤，出現了成員們像觸電壹樣動作的場面等。但是這樣的失誤反而給粉絲們帶來了好感，成為了他們的“入粉契機”。大眾歌謠評論家朴熙雅表示：“不喜歡偶像組合的人也經常通過短片等接觸PLAVE親切的樣子，從而產生興趣。” 實際上，成員們親自參與作曲、作詞、制作，這壹點也對PLAVE的人氣產生了積極影響。因為最近K-POP粉絲們超越單純的“表演者”，喜歡具有“藝人”身份的偶像的傾向非常明顯。某演藝界相關人士表示：“最近隨著PLAVE的人氣越來越高，其他企劃公司也對虛擬偶像感興趣”，“PLAVE的成功能否打開新的K-POP領域，值得關註。”

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