“回來吧”“給個名分吧”……醫政矛盾持續兩年，還要只打嘴仗嗎？. February. 19, 2025 07:52. . 始於政府宣布“醫學院擴招2000人”的醫政矛盾事態已持續兩年。自去年2月19日9200多名專攻醫生因反對醫學院擴招而集體辭職以來，已經時過一年，其中報名參加今年上半年招聘的比率僅為2%。以往每年培養3000名新醫生，今年減至十分之一，原本2800名的新專門醫生急劇減至五分之一。集體休學的1.8萬名醫學院學生也沒有復學的動向，全國40所醫科大學中有32所將1-2月份的開課推遲到下月。 雖然政府此前主張啟動緊急診療體系，沒有出現醫療空白，但上級綜合醫院的癌癥手術件數減少了20%至30%。有的地方器官移植手術減少了35%。有分析認為，因得不到及時治療而死亡的患者人數在醫療空白初期6個月內超過3000人。這還是政府去年在預備費和健康保險財政上引進地方自治團體的災難管理基金、投入3.3萬億韓元的結果。最近，重癥外傷專門醫生修煉中心因沒有9億韓元的政府支援金，差點關門。血汗稅金沒有少用，卻連患者的治療都做不好，哪有這樣差勁的政策？ 今年以來，政府就醫政矛盾事件進行道歉，強硬的大韓醫師協會領導層也已更叠，醫政間對話仍處於僵局之中。由於與政府的協商不盡如人意，醫協17日前往國會，但並沒有什麽收獲。政府要求“回來”，醫生們則要求“給個名分”，已經重復了一年多。雖然惹事之後無法收拾殘局的政府也存在問題，但對醫療改革沒有對策、只要求回歸名分的醫生團體也是不負責任的。本應代表國民協調醫政間分歧的國會只是口頭上表示“將積極出面”。 馬上就到新學期，醫學院的過度擁擠將引發“授課大亂”。3所醫學院連第一年擴招規模也無法容納，在教育評價中被打分不及格。如果今年也出現集體休學，從明年起將無法進行教育。去年，全國11家國立大學醫院的赤字為5700億韓元，是前一年的兩倍。如果政府財政支援達到極限，預計會有地方大學醫院先關門。首先要決定今年的醫學院招生名額。考慮到入學考試和醫學院開課日程，最後期限是本月底。只有出現合理的數字，專攻醫生和休學學生才會回來。

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