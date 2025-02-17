效力英冠斯托克城隊的裴俊浩在“韓國德比”中攻入本賽季首粒進球. February. 17, 2025 07:46. by 金正勛記者 hun@donga.com. 英格蘭職業足球冠軍聯賽（第2級聯賽）斯托克城隊所在的裴俊浩（22歲）在與斯旺西城隊的嚴智星（23歲）的“韓國德比”中攻入了本賽季的首粒進球。 16日，在英國斯托克溫特倫特的貝特365體育場舉行的與斯旺西城隊的2024~2025賽季英冠聯賽第33輪主場比賽中，裴俊浩在1比1的下半場28分鐘攻入了制勝壹球。在本隊獲得任意球的情況下，兩名對方後衛連續錯失皮球，他機警地用右腳推射破門。這是裴俊浩在英冠聯賽中貢獻5次助攻後取得的第壹粒進球。 足球統計專門媒體《FotMob》當天給踢滿全場的裴俊浩打出了兩隊球員中最高的8.3分。裴俊浩通過斯托克城社交網絡服務（SNS）表示，“很高興終於進球。為了球隊和球迷，我壹直想進球。”斯托克城最終以3比1獲勝，以8勝11平13負（積35分）的成績排在英冠積分榜第19位。當天，嚴智星上場89分鐘，貢獻兩次射門，但均未能破門得分。 薛英佑（27歲•貝爾格萊德紅星隊）在當天與塞爾維亞職業足球聯賽FK納弗雷達克•克魯舍瓦茨隊的客場比賽中，在上半場第11分鐘和第31分鐘連續取得進球，幫助球隊以4比0大勝對手。薛英佑在進軍塞爾維亞舞臺後，首次創下了連續兩場比賽進球和梅開二度進球的記錄。薛英佑本賽季還攻入5球，助攻5次，創下了兩位數的攻擊點。貝爾格萊德紅星隊隊在正規聯賽開幕後的23場比賽中保持不敗（22勝1平•積67分），目前牢牢占據積分榜榜首位置。 李剛仁（24歲）效力的巴黎聖日耳曼（PSG•法國）也在與圖盧茲隊的客場比賽中以1比0獲勝，以17勝5平（積56分）的不敗成績穩居榜首。金玟哉（29歲）所在的拜仁慕尼黑（德國）雖然與勒沃庫森隊以0比0戰平，但以17勝4平1負（積55分）的成績繼續保持德甲聯賽第壹的位置。

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