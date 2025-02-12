疑似朝鮮黑客大舉入侵負責開發政府文件系統的企業. February. 12, 2025 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 經確認，被推測為朝鮮的黑客勢力入侵了泛政府電子文件管理系統“舉國（On-Nara）”的開發企業，韓國情報部門正在對此進行調查。據悉，“舉國”是整個政府部門在處理文件起草、研究、審批等公文時使用的綜合程序，從參與開發、構築、運營的企業服務器上，相關資料被大量竊取。有人擔心，通過此次黑客攻擊，不僅“舉國”的程序結構，黑客脆弱點也原封不動地暴露給了朝鮮。 綜合《東亞日報》11日的采訪，有關部門在去年底得知“舉國”開發企業A企業的黑客攻擊後，開始著手調查損失規模等。據悉，有關部門認為黑客攻擊是朝鮮所為。國家情報院表示：“這是目前正在調查的案件，不便（向媒體）確認（具體內容）。” A企業是負責“舉國”的開發、構築、運營等業務的專門企業。“舉國”構建於2005年，在2010年代後期為了提高業務效率，將原本由各機關運營的電算環境合並入“雲”，實現了部門間的共同作業等。也就是說，在政府內部網上構建了各部門之間共享文件並進行審批的綜合系統。不僅是文件審批，郵件、視頻會議等國務會議資料或部門日程等也登記在案。 朝鮮通過黑客攻擊A企業，采取通過多個階段接近目標的滲透戰略，掌握了“舉國”程序的結構或構建時使用的程序、部門內部文件等。特別是，有人指出，通過此次黑客攻擊掌握弱點後，今後將試圖直接對政府網進行黑客攻擊，使韓國行政網癱瘓，並試圖奪取敏感文件等，可能會對網絡安全形成致命威脅。有關部門認為，從2023年底起，朝鮮國務委員長金正恩接連發表“敵對兩國論”基調，今後將加強旨在動搖韓國政府的黑客攻擊。 實際上，與此次黑客攻擊相似，朝鮮沒有以政府或大企業為對象進行直接滲透，而是表現出了以“針點”方式迂回攻擊保安相對薄弱的民間中小企業、致力於竊取情報的動向。韓國大型軍工企業的合作企業去年遭黑客攻擊，韓國軍方核心對朝空中偵察資產“白頭”“金剛”偵察機的相關資料大量外泄，生產裝甲車、導彈、雷達等主要武器系統核心零部件的合作企業的大部分技術也被竊取。特別是根據金正恩的關註所在，多個黑客組織迅速更換對象，同時進行攻擊。

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