緊急戒嚴事態中，厭惡感越來越濃的兩極化……民主主義遭蛀食. February. 11, 2025 07:47. . 東亞研究院1月22日和23日通過網絡調查方式以1514名普通成年人為對象進行兩極化看法調查，其結果赤裸裸地展現了12月3日緊急戒嚴後暴露出的政治兩極化和矛盾的裂痕。給共同民主黨打100分滿分中的50分以下、回答“討厭共同民主黨”的人占54.1%。特別是好感度不到10分的回答“非常討厭”的占25.7%。相反的情況也大同小異。回答“討厭國民力量黨”的人占全體的68.8%。其中40.0%的人回答“非常討厭”。 這種厭惡政治、厭惡政黨的情緒與該研究所4年前的調查相比，程度更加嚴重。僅從國民力量黨支持者來看，回答“非常討厭”共同民主黨的占58.8%，高於4年前的50.5%。69.0%的共同民主黨支持者表示“非常討厭”國民力量黨，大大高於4年前的40.8%。 此次調查結果近乎於將國家一分為二、陷入最惡劣混亂的韓國社會的悲傷自畫像。特別是，隨著對社會支柱憲法法院和司法部的不信任和攻擊持續不斷，信任度下降，助長了對對方政派的厭惡感。繼62人被拘留的首爾西部地方法院襲擊事件之後，又出現了預謀“憲法法院騷亂”的情況。擺脫過去用言語和口號進行批判的方式，武力活動登場，這意味著已經超越了警告階段。警方為憲法法院8名法官加強了警衛，甚至還提供了實彈。 再加上，不僅是部分油管博主，就連負有責任的政界人士也提到了憲法法官的履歷，將法官描述為特定政派的一員。在此期間，憲法法院解釋憲法、判斷國家機關政治行為的正當與不當行為的權威和信賴度下降。不得不問，通過動搖社會根基，他們得到了什麽。 政治領導人背棄社會團結的責任、只講求政治利益的行為，也對兩極化和政治厭惡負有很大的責任。尹總統戒嚴後稱極端支持者為“愛國公民”，像一個政派的領導人，如今又陷入獄中政治。以壓倒性的國會議席數領先的共同民主黨的一方通行式政治也是不負責任的。如果說在彈劾總統之前，政治失蹤的首要責任在於總統和執政黨，那麽現在是第一大黨共同民主黨進行責任政治的時候了。彈劾以後，共同民主黨的支持率仍然原地踏步，這難道不是連在總統的陰影下只要反對就可以的以往行為受到了評價嗎？ 從現在起的兩三個月裏，由於總統彈劾審判的結果和後續風暴，預計將出現比現在更混亂的局面。現在最需要的是發揮政治能力。越是這樣的時候，越要分清誰是領導人誰是政客。誰來守護民主主義，誰讓它遭到蛀食，也將如實暴露出來。

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