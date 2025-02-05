《獨家》“天堂”遊戲商NCsoft的安全網，10年前已被朝鮮黑客攻破. February. 05, 2025 08:03. by 崔元英記者 o0@donga.com. 著名遊戲《天堂》的非法私設服務器運營者勾結朝鮮特工黑客、購買和使用使安全程序失效的程序的事實，在10年之後被揭露。該黑客隸屬於朝鮮的創匯組織“39室”下屬機構，通過交易賺取的款項有可能流向了朝鮮政權的資金。 據法律界4日透露，首爾西部地方法院刑事9單獨法庭去年12月11日對涉嫌違反《國家安全法》（會合、通信等提供便利）的吳某判處有期徒刑1年，停止資格1年。判決結束後，吳某方和檢察機關都提出了上訴，案件目前正在進行上訴審理。 根據判決書，吳某是非法復制並運營“天堂”遊戲的非正式服務器“土豆服務器”的運營者，2014年1月左右因正式服務器的加強安保措施而運營困難時，由同行的熟人介紹認識了朝鮮特工黑客“Eric”（朝鮮名：吳成赫）。通過非法私設服務器，遊戲比正式服務器更容易、更便宜。 吳成赫曾是朝鮮勞動黨外匯獲取機構“39號室”下屬朝鮮綾羅島貿易總公司綾羅島信息中心的開發組長。判決書解釋說，總部設在平壤的該中心在中國設有偽裝成貿易公司的辦公室，一直在為朝鮮籌集統治資金。吳成赫制作程序核心執行文件並賣給吳某，假文件可以使“天堂”的保安程序失效，可以迂回連接到私人服務器。吳某在此過程中得知吳成赫是以賺取外匯為目的派遣到中國的朝鮮高層黑客。 盡管如此，吳某還是與吳成赫通過QQ聊天工具、手機、電子郵件等進行溝通，進行了交易。他甚至委托吳成赫對競爭私設服務器進行黑客攻擊或DDoS（分布式阻斷服務）等網絡攻擊。判決書顯示，吳某曾試圖在中國直接與吳成赫見面，因後者拒絕而未果。 據調查，吳某在2014年10月至2015年3月分6次向吳成赫指定的中國工商銀行賬戶匯款2380萬韓元。據推測，這筆錢通過綾羅島情報中心的上級機關39號室流入了朝鮮國務委員長金正恩的統治資金。 法庭關於犯罪的嚴重性指出：“被告人認識到對方是有可能引發與國家安全相關重要情報的黑客攻擊和對韓網絡恐怖襲擊的人。”判決書顯示，朝鮮每年培養黑客專業人員300多人，部署在對韓工作組織，開展對韓網絡戰略。 專家指出，過去朝鮮黑客曾通過自動狩獵程序“核文件”（使遊戲變得容易的非法文件），但使安全程序本身無力化尚屬首次。韓國遊戲學會會長、中央大學經營學系教授俞正鉉（音）指出：“可以看作是NCsoft的服務器被突破的嚴重事件。這意味著尋找這種迂回工具的人很多。”

한국어