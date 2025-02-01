航空調查委員會：“3日將對釜山航空客機火災事故展開現場鑒定”. February. 01, 2025 07:22. by 李祝福記者 bless@donga.com. 釜山航空客機起火原因的現場鑒定將於3日開始。現場鑒定被推遲的原因是下雨。兩翼搭載的16吨規模的航空油將原封不動地進行鑒定。 國土交通部航空鐵路事故調查委員會（以下簡稱事調委）31日發布說明資料表示，“考慮到周末可能出現的雨天情況，決定於2月3日進行現場鑒定”，“因為如果在下雨的情況下進行現場鑒定，樣本采集、分析、分類等工作將很難連續進行。”據氣象廳透露，1日金海機場所在的釜山壹帶下雨的概率為60~70%。事調委還補充說：“計劃在拍攝三維立體影像後，用帳篷覆蓋機體，保護機體不受損壞。” 另外，決定不去除曾引發二次爆炸的燃料，進行現場鑒定。據悉，法國事故調查當局（BEA）、國立科學調查研究院、消防、警察等參與的聯合調查組的安全檢查結果認為，二次爆炸的危險不大。 要想將燃料全部清空，並完全去除意味著有火災危險的油滴的油蒸汽，至少需要3天以上。也有人擔心，如果這樣，現場鑒定會太晚。 現場鑒定將把重點放在尋找最初的起火地點和起火原因上。綜合目前釜山航空乘客的證言來看，機艙上部行李架（Overhead bin）內部的乘客攜帶品發生火災的可能性較大。是否因飛機維修不良而引發火災也是需要查明的問題。 當天，聯合調查組為了著手進行現場鑒定，拆除了有爆炸危險的緊急氧氣容器等，完成了現場風險管理評價。機身下部貨艙內的乘客委托行李經過安檢後移交給了釜山航空。釜山航空方面表示：“將盡快把（現場鑒定的）結果傳達給顧客。”

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