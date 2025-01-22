特朗普指示“全面重新研究自貿協定”……如果適用普遍關稅，韓國對美出口將難免受到打擊. January. 22, 2025 07:52. by 世宗=鄭順九記者、金秀賢記者 soon9@donga.com、newsoo@donga.com. 美國總統特朗普指示全面重新研究現有貿易協定和通過征收關稅進行貿易政策改革，韓美自貿協定和對美出口面臨考驗。如果韓美自貿協定被列入重新討論對象，市場開放壓力將越來越大，在這種情況下，如果對所有進口商品都適用普遍關稅，韓國出口將不可避免地遭受打擊。 據白宮當地時間20日透露，特朗普當天就任後立即簽署了指示履行“美國優先主義貿易政策”的總統備忘錄。他指示負責貿易談判的美國貿易代表辦公室，與自貿協定夥伴國“在獲得或維持相互、共同有利的讓步方面，有必要或建議進行適當的修改”。這意味著重新討論現有的貿易協定，朝著有利於美國的方向重新進行談判。 從現有貿易協定的角度來看，韓美自貿協定也將包括在重新討論對象中。特朗普第一屆政府執政時期，通過韓美自貿協定重新談判，原定2021年結束的韓國產貨車（皮卡車）的關稅（25%）曾延長至2040年。 特朗普還重申全面改革關稅政策，展開貿易保護主義政策基調的意誌。他在就職演說中強調：“為了保護美國的勞動者和家庭，將立即全面調整我們的貿易體系。不再是為了富裕其他國家而向美國國民征收稅金，而是要向外國征收關稅和稅金。”為此，他表示將設立對所有進口商品征收關稅和進口稅的“對外進口廳”。 特朗普雖然沒有從就任第一天開始下達征收新關稅的行政命令，但預告了首次征收關稅的對象國和適用時間。特朗普當天表示：“我認為，將從2月1日起（對墨西哥和加拿大）征收25%的關稅。”他還抨擊稱：“他們允許大量的人（非法越境）。加拿大是非常不好的濫用國。” 韓國政府也在緊急行動，計劃啟動各部門應對體系，制定各個熱點的應對戰略，並立即發表緊急出口對策。產業通商資源部長安德根當天來到韓國貿易協會，與貿易協會會長尹鎮植進行了面談，並表示：“預計今年上半年（1月-6月）的出口將特別困難。以2月宣布為目標，各部門正在準備緊急出口對策。”關於特朗普第二屆政府上臺，他解釋說：“正在啟動對外經濟懸案座談會等各部門應對體系，制定根據情況、熱點問題的應對戰略。”

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