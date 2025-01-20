1700公裏！探險家金英美獨自橫穿南極大陸，開韓國人先河. January. 20, 2025 08:28. by 金正勛記者 hun@donga.com. 金英美隊長（45歲•The North Face）作為韓國人首次成功橫穿南極大陸。 樂斯菲斯（The North Face）18日表示：“金隊長於當地時間去年11月8日從南極大陸內海岸線海格力斯灣（Hercules Inlet•南緯80度）出發，在49天3小時後的12月27日下午6時44分抵達南緯90度的南極點。接著在出發69天8小時31分後的17日0時13分，她完成了約1700公裏獨自橫穿南極大陸的壯舉。” 金隊長在零下30度的寒冷中獨自拖著100公斤重的雪橇橫穿了南極大陸。金隊長在挑戰成功三天前的14日通過自己的社交媒體照片墻表示：“因為到目前為止，我有壹步壹步向前推進的力量，所以相信剩下的收尾也會做得很好”，“只是瘦了壹點，沒有凍傷，正在健康、良好地前進。”金隊長從開始此次挑戰時開始就通過照片墻不斷傳達消息。 此次挑戰是金隊長的“三階段項目”的最後壹個階段。金隊長從2017年的貝加爾湖（724公裏）開始，到2023年創下了無補給獨自征服南極點的記錄。金隊長是第壹個在中間沒有任何補給的情況下獨自到達南極點的亞洲女性。而且這次成功橫穿南極大陸，在韓國極地探險史上又樹立了壹個裏程碑。 出身於江原道山村的金隊長壹直作為代表韓國的探險家進行活動。她保持著國內最年輕登頂7大洲最高峰的記錄（28歲），2013年更是在世界上首次登頂喜馬拉雅1峰（6840米）。這樣的功勞得到了認可，她獲得了2020年韓國體育勛章“巨象章”。 樂斯菲斯方面表示：“金隊長以通過此次橫穿獲得的經驗為基礎，表明了準備後續探險的意誌”，“真心祝賀順利完成漫長旅程的金隊長，希望盡快恢復因殘酷探險而疲憊的身體，以健康的面貌再次見面。”樂斯菲斯計劃推出講述金隊長此次挑戰的紀錄片。金隊長將於2月初回國。

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