一直聲稱將出席憲法法院審理的尹錫悅，不參加14日首次庭審. January. 13, 2025 08:45. by 崔美松記者、李相煥記者、李相憲記者 cms@donga.com、payback@donga.com、dapaper@donga.com. 尹錫悅總統方面表示，由於高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察試圖執行逮捕令，尹錫悅擔心人身安全，不會出席14日憲法法院彈核案審理的第一次辯論庭審。在野黨批評說，隨著第二次逮捕令的執行近在眼前，尹錫悅推翻了親自出席彈核案審理的承諾。 尹方代理人尹甲根律師12日發表聲明稱：“公調處和（警察廳）國家調查本部正在試圖繼續以非法方法執行非法無效的逮捕令，令人擔心人身安全和意外。”他表示：“為了總統出席憲法審理，必須解決人身安全和警衛問題。如果安全問題得到解決，將隨時出席。”尹方上個月27日表示，“（尹總統）將在適當的時期親自出面參加彈核案審理”，5日也曾公告稱，“總統將在適當的日期出席並發表意見”。 彈核案當事人應出席辯論，但不是硬性要求。根據憲法法院法第52條，當事人不參加時會重新指定日期，如再次不出席，就可以在沒有當事人的情況下進行審理。2004年盧武鉉總統和2017年朴槿惠總統都沒有出席辯論。因此，預計14日的第一次辯論將在確認尹錫悅不出席後結束，從16日的第二次辯論開始，彈核理由審理將全面展開。 共同民主黨批評稱：“不管用多麽拙劣的手法拖延定罪時間，內亂勢力最終都會受到國民和法律的審判。”該黨發言人黃靖雅指出：“因為害怕被公調處和警察逮捕，以人身安全為由尋找不出席借口，這妥當嗎?聲稱會在憲法法院‘發表意見’的尹總統去了哪裏?”相反，國民力量黨表示，“這是總統律師團或總統方面的判斷”，保持了距離。 由公調處和警方等組成的共同調查本部對代行總統警衛處長職務的警衛處次長金成勛申請了逮捕令等，為執行對尹錫悅的第二份逮捕令進入了最後準備階段。共同調查本部認為，隨著警衛處的指揮體系發生動搖，內部開始動搖，形成了有利於執行的氛圍，預計本周內將開始執行。

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