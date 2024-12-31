公調處對尹錫悅申請逮捕令……現任總統尚屬首次. December. 31, 2024 08:08. by 崔美松記者、全南赫記者 cms@donga.com、forward@donga.com. 正在調查12月3日緊急戒嚴事態的高級公職人員犯罪調查處（公調處）30日對涉嫌內亂首領的尹錫悅總統申請了逮捕令。調查機關對現任總統申請逮捕令，在憲政史上尚屬首次。 由公調處、警察廳國家調查本部、國防部調查本部組成的緊急戒嚴共同調查本部表示：“30日零時向首爾西部地方法院申請了對尹總統的逮捕令和（扣押）搜查令。”共同調查本部在逮捕令中指出尹錫悅涉嫌內亂首領及濫用職權。此前，公調處在18日、25日、29日先後3次傳喚，但尹錫悅方面均未予回應。首爾西部地方法院是管轄總統官邸所在的龍山區漢南洞的法院。 尹錫悅方面表明立場稱“彈核審判優先於調查”，事實上沒有主動到案的可能性，如果法院發出拘捕令，公調處和警方將出面執行。警方相關人士表示：“據我所知，與扣押搜查不同，總統警衛處沒有理由限制逮捕令的執行。只要簽發逮捕令，就應該執行。”但法律界也有人擔心，如果警衛處阻止執行，雙方可能會發生物理沖突。 尹錫悅方面30日向首爾西部地方法院提交了關於逮捕令的意見書和律師選任文件。尹甲根（前大邱高等檢察廳檢察長）律師在接受記者采訪時主張：“（公調處的）這一逮捕令申請是不正當的。沒有調查權限的機關申請逮捕令，也不符合刑事訴訟法申請逮捕令的條件，因此應該予以駁回。”對於如果簽發逮捕令時是否配合的提問，他表示“以後再說”。

한국어