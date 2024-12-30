普京就擊落阿塞拜疆客機“道歉道壹半”. December. 30, 2024 08:22. by 李智潤記者 asap@donga.com. 俄羅斯總統普京就25日發生的阿塞拜疆航空“J2-8243”客機墜毀事故，時隔三天才表示道歉。但他沒有具體提及被俄羅斯防空網擊落壹事，因此有人指出這是“道歉道壹半”。 俄羅斯克裏姆林宮（總統室）28日表示：“普京總統給阿塞拜疆總統伊爾哈姆•阿利耶夫打電話，就悲劇性事件發生在俄羅斯領空壹事表示道歉。”克裏姆林宮接著解釋說：“客機曾多次試圖在（目的地）格羅茲尼機場著陸，但當時格羅茲尼壹帶上空為了防止烏克蘭無人機攻擊，正在啟動防空網。”這實際上承認了俄羅斯誤擊落的可能性。 但是，在此次發表中，普京總統沒有明確說明事故原因，也沒有承認事故的責任。也有分析認為，由於沒有提及賠償損失或嚴懲負責人等，阿塞拜疆方面表現出了不快。 阿塞拜疆總統辦公室當天宣布“兩國總統通了電話”，沒有直接提及客機墜毀責任在於俄羅斯。但辦公室方面表示：“普京總統對客機在俄羅斯領空受到外部物理和技術影響而發生的悲劇表示道歉。”分析認為，這是委婉地強調了客機被俄羅斯防空網擊落的事實。阿利耶夫總統還表示：“飛機機身有很多漏洞，乘客和乘務員被鉆進機內的‘異物’所傷”，“客機得益於飛行員的勇氣和專業性，緊急著陸。” 事故發生當天，阿利耶夫總統為參加年度獨立國家聯合體（CIS）非正式首腦會議，在前往俄羅斯聖彼得堡途中聽到墜機消息後立即回國。《紐約時報》預測說：“阿塞拜疆是不敵視俄羅斯，但該國長期以來也壹直在為構建與西方的經濟關系而努力”，“普京總統的‘道歉道壹半’稍有不慎就會在當地引起憤怒，對俄羅斯在前蘇聯壹帶的影響力產生負面影響。”

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