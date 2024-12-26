鬥山隊更換全部外援，Kiwoom隊冒險啟用兩名外籍擊球手. December. 26, 2024 07:42. by 李憲宰 uni@donga.com. 在韓國職業棒球界，外籍球員經常被比喻為彩票。雖然有可能大獲成功，但因受傷或適應失敗而未能達到期待值的情況也不少。很多球隊喜歡經過驗證的選手也是因為這個原因。職業棒球10支球隊每隊3人，共與30名外籍球員簽訂了合同，其中超過壹半的17人是曾在韓國賽場上效力過的老面孔。 今年賽季的得分王奧斯汀•迪安（LG）、擊球王吉列爾莫•埃雷迪亞（SSG）、本壘打王馬特•戴維森（NC）等就是代表性的例子。在投手中，活躍在起亞隊的王牌投手、帶領球隊獲得韓國大賽冠軍的詹姆斯•奈爾、樂天隊的左手首發投手查理•巴恩斯等成功續約。 KT隊將與2019年加入的右手投手威廉•庫埃瓦斯連續7年同行。與外野手小羅哈斯續約的KT隊引進了在Kiwoom隊成為自由簽約選手（FA）的投手恩曼努埃爾•德•海蘇斯，將3名外籍球員全部安排在了韓國職業棒球經歷者身上。今年韓國大賽亞軍三星隊的阿裏埃爾•胡拉多、丹尼•雷耶斯、萊溫•迪亞茲等3人都是有韓國棒球經驗的選手。 鬥山隊做出了不同的選擇。外援都換上了新面孔。三人全部獲得了新入圍的外援最高身價100萬美元（約14.6億韓元），共投資了300萬美元。三人中最受期待的選手是左手投手科爾•歐文。2019年，歐文在美國職業棒球大聯盟（MLB）費城費城人隊出道，先後效力於奧克蘭運動家隊、巴爾的摩金鶯隊、明尼蘇達雙城隊，在6個賽季中參加了134場比賽（93場比賽首發），取得了28勝40負、平均責任失分4.54的成績。本賽季他在巴爾的摩和明尼蘇達隊效力時，共參加了29場比賽，取得了6勝6負、平均責任失分5.11的成績。鬥山隊的左手投手傑克•羅格將與歐文壹起擔任球隊第壹和第二投手。羅格也有從2022年開始到今年為止在MLB效力三個賽季的經驗。新外援擊球手傑克•凱布今年在科羅拉多隊參加了123場比賽，取得了擊球率0.251、7記本壘打、37打點的成績，是美職棒大聯盟現役球員。 今年，鬥山隊因外援投手萎靡不振而備受煎熬。布蘭登和阿爾坎塔拉因傷未能發揮應有的作用，引進代替外援的希拉卡和巴拉佐維克也未能達到預期效果。4名外援投手取得的總勝數只有15勝。在外援投手萎靡不振的情況下，鬥山隊在與KT隊的外卡決定賽上敗北，虛無縹緲地結束了秋季棒球比賽。許京民將離開KT隊，金在浩將隱退的鬥山隊對新面孔的活躍寄予厚望。 Kiwoom隊是10支球隊中唯壹壹支由2名外籍擊球手和1名投手組成的球隊，開啟明年賽季。這是自2015年韓國職業棒球外援名額定為3人以來，首次出現這種情況。這是考慮到今年球隊擊球率（0.264）、本壘打（104記）、得點（672分）等方面都排在聯賽最後壹名的球隊的情況而做出的選擇。通過Posting系統挑戰進軍MLB的金惠成留下的空白也產生了影響。MLB出身、2022年效力於Kiwoom隊的強擊球手亞西爾•普格和去年作為三星隊的替代外援擊球手首次登上韓國舞臺後因傷時隔7場比賽離開球隊的魯本•卡迪內斯（三星時期的註冊名是卡德納斯）將填補Kiwoom隊的兩個外野位置。 起亞隊的亞當•奧勒、LG隊的約尼•奇裏諾斯、SSG隊的米奇•懷特等都是本賽季為止效力於MLB的投手。隨著像埃裏克•佩迪（聖路易斯紅雀隊）、梅麗爾•凱利（亞利桑那響尾蛇隊）壹樣以在韓國的活躍表現為基礎成功重返MLB的選手增加，選擇韓國行的大聯盟出身人士比以前更多。

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