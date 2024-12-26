內亂調查和彈劾審判，尹錫悅都采用“拖字訣”. December. 26, 2024 07:41. by 許東俊記者、李相憲記者 hungry@donga.com、dapaper@donga.com. 因宣布“12·3”緊急戒嚴而涉嫌內亂頭目（首領）的尹錫悅總統，對共同調查本部的第二次傳喚也始終不作回應，最終沒有接受調查。共同調查本部正在討論是按照通常程序對尹錫悅發出第三次通知還是立即申請逮捕令。 據法律界25日透露，尹錫悅方面沒有向由高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警察廳國家調查本部特別調查團、國防部調查本部組成的共同調查本部提交律師選任文件，一直保持著沈默。共調本部繼首次通知18日之前後，第二次通知聖誕節當天上午10點之前到案，兩次都被置之不理。包括檢方在將尹錫悅事件移交公調處之前的通知在內，已連續三次拒絕傳喚。 據悉，共調本部考慮到尹錫悅是現任總統，正在考慮再次通知並等待的方案。通常，如果嫌疑人三次不接受傳喚，調查機關就會執行逮捕令。調查機關在遵守所有程序，以免影響今後的調查和審判過程。鑒於尹錫悅方面表示“彈劾審理優先於調查”，今後也很有可能拒絕傳喚，因此正在研究立即申請逮捕令的方案。共調本部人士解釋說：“公調處和警察正在討論所有的可能性。” 有意見一再指出，法律界人士出身的尹錫悅是在故意拖延調查。因為，尹錫悅方面雖然聲稱憲法法院的彈劾審理應該先於調查，但實際上拒絕接收彈劾審理文件等，在調查和彈劾審理上都沒有合作。對於尹錫悅方面的沈默，憲法法院視為文件已經送達，並決定按原計劃進行彈劾審理程序。法律界相關人士表示：“如果是檢察官尹錫悅，會坐視嫌疑人的這種行為嗎?” 當天，共同民主黨對最終拒絕公調處傳喚的尹錫悅指出：“‘不會逃避法律責任’的公開表示，也是欺騙國民的空話。把整個國家扔進泥潭，卻為了自己生存而拒絕調查、推遲審判，這樣子真是卑劣無比。”執政黨國民力量黨沒有對尹錫悅不接受傳喚表明正式立場。該黨某人士表示：“所有國民都應按照規定的程序進行。這是要由尹總統判斷後決定的問題。”

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