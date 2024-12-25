加劇不平等的“廉價通脹”……要持續恢復成功的階梯. December. 25, 2024 07:51. . 現在甚至出現了“廉價通脹”的說法。作為廉價和漲價的組合詞，指的是廉價商品的價格比昂貴商品漲幅更大的現象。這是新冠疫情擴散後出現的現象之一。韓國銀行分析了2020年1月到去年9月方便面、火腿等加工食品的價格變化，結果顯示低價商品價格上漲16.4%時，高價商品只上漲5.6%。 收入越少，就越會尋找低廉的商品。但由於廉價通脹，連通脹都不平等。實際上，低收入階層親身感受到的物價上漲率高於高收入階層。韓國銀行分析稱，從2019年第四季度到2023年第三季度之間，收入下遊20%人群的實際累計物價上漲率為13.0%，比收入前20%的物價上漲率高出1.3個百分點。越是低收入層，越有可能為了購買更便宜的商品而花費更多的精力。如果加上“跑路費用”，低收入階層的通脹負擔進一步加重。 即使用更便宜的商品裝滿購物筐，勒緊褲腰帶也很難擺脫低收入階層。這在一周前首次發表的國家統計中也得到了確認。統計廳的“收入變動統計”顯示，2021年收入下遊20%的10人中有7人在1年後依然停留在收入下遊20%。如果將範圍擴大到2017年，5年裏一直停留在低收入階層的10人中有3人。與2022年和2021年相比，跌至更低收入階層的人也高達17.4%。在這種情況下，靠“運氣”的人更多了。今年第三季度購買彩票的家庭比重，以同一季度為準刷新了歷史最高紀錄。 尹錫悅政府經濟政策的核心關鍵詞是“活力經濟”。今年7月還推出了路線圖，表示“將通過活力經濟實現平民、中產階層時代”。路線圖的三大軸心之一就是改善社會流動性。為了提高社會流動性，提出了擴充家庭收入和資產、減輕核心生活費、保護弱勢群體和加強東山再起支援等方法。力爭到2028年把相對貧困率降至經合組織平均水平，設定了多個目標。 由於“12·3”緊急戒嚴，現政府的政策正在進入廢除程序。包含中長期課題的活力經濟路線圖也明顯會作為“尹錫悅牌”政策被遺忘。但是為了激活韓國經濟的活力，必須要有通過階層流動恢復成功階梯。這是撇開政治立場、任何人都會同意的事實。家庭收入和資產擴充等方法論也是一樣。政治不確定性帶來的經濟政策空白很有可能持續到明年上半年。在業已制定的中長期課題中，朝野雙方應繼續推進能夠一起努力的部分。如果連中長期結構改革也停止，政治狀況帶來的經濟問題將更加嚴重。

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