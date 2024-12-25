明太均“黃金手機”錄音揭示的尹錫悅介入公推和謊言. December. 25, 2024 07:51. . 通過對政治掮客明泰均“黃金手機”的取證，尹錫悅總統夫婦介入公推的疑惑越來越明確。在這部手機上，2022年5月尹錫悅對明某就前議員金映宣的公推問題表示：“我再和尹相現說一次吧，他可是公推管理委員長。”據悉，檢方還掌握了通話結束40多分鐘後總統夫人金建希給明某打電話說“他現在打電話了”“會成的”的錄音。 此前，在尹總統對明某說“是從公管委拿來的嘛，我說了就給金映宣吧”的錄音被公開後，尹總統在上個月的記者會上反駁稱，“從未說過要公推誰”。但新確認的對話顯示，尹總統給時任國會議員再補選公管委員長的尹相現打了電話敦促公推金映宣，金建希也知道這一點。 尹總統還說過，“我當時還以為（再補選）公推管理委員長是（地方選舉公推管理委員長）鄭鎮碩總統秘書室長”。這也是謊言。他聲稱忙於準備就職，對再補選毫無關心。這是公開欺騙國民。尹總統表示“沒有要求過明某進行輿論調查”，但檢方表示，已經掌握了明某向尹總統夫婦傳達4次以上未公開輿論調查報告的聊天記錄。這可能會成為支持“明某為尹總統搞大選輿論調查，並得到金映宣公推”疑惑的證據。 明某從2019年9月起到去年11月為止使用的黃金手機，目前只有10%左右實現了取證。當時正是大選、地方選舉、再補選等進行期間。明某在大選期間每天與尹總統通電話，還說過，“如果通話內容被公開，國家將天翻地覆”。不知道以後還會出現什麽樣令人震驚的錄音。

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