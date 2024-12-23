盧武鉉和朴槿惠當即領取的彈劾文件，尹錫悅連續一周拒絕簽收. December. 23, 2024 08:03. by 金子炫記者、許東俊記者 zion37@donga.com、hungry@donga.com. 在國會表決通過彈劾案後本應接收憲法法院（憲法裁判所）彈劾審理文件的尹錫悅總統，連續一周拒絕簽收，彈劾審理被推遲的憂慮正在加大。法律界指出，與之前在對國民談話中表示“不會回避法律、政治責任問題”不同，尹錫悅利用法律人士的知識和經驗，正在故意展開拖延作戰。在野黨強烈批評說：“這是常識以下的法律泥鰍。” 據法律界22日透露，直到當天為止，尹錫悅沒有簽收憲法法院16日起通過郵件和專人數次發送的彈劾審理受理通知和到庭要求、準備命令等文件。憲法法院要求“從收到受理通知書之日起7天內提交答辯書”，但由於沒有送達，答辯書的提交也被推遲。 被認為是總統彈劾審理第一步的審判文件一周內沒有送達尚屬首次。2004年盧武鉉總統在國會彈劾案通過的第二天，2016年朴槿惠總統在表決當天領取了文件。 尹錫悅沒有明確拒收文件的理由。法律界指出，身為法律人士的尹錫悅最大限度地推遲了憲法法院的彈劾審理時間（最長180天），誘導保守支持層團結起來，是在等待共同民主黨代表李在明違反公職選舉法的二審結果，為創造扭轉輿論的機會采取“拖延作戰”。法律界相關人士指出：“其行為不遵守對國民做出的不推卸責任的承諾，進一步增加了國政的不確定性。” 共同民主黨抨擊尹錫悅稱，“像‘法律泥鰍’一樣試圖回避彈劾審理。”該黨“尹錫悅內亂真相調查團”副團長徐瑛教議員22日在接受記者采訪時表示，“真是一個常識以下的人。（憲法法官們）在彈劾審理過程中會反映這一點。”該黨院內發言人尹鐘君也在21日的評論中高聲表示：“動用了專人、郵遞等所有手段送往官邸、辦公室等，卻一直在拒收憲法法院文件。對於內亂首領尹錫悅的‘收件人不明’，其答案是‘逮捕令’。”

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