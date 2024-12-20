韓德洙不顧在野黨彈劾警告，對6項法案行使否決權. December. 20, 2024 08:35. by 黃亨俊記者、高道藝記者、尹多彬記者 constant25@donga.com、yea@donga.com、empty@donga.com. 代行總統職權的韓德洙19日對《糧食管理法》《國會證詞鑒定法》《國會法修正案》等6項法案行使了再議要求權（否決權），並表示，“這是最優先考慮憲法精神和國家未來而做出的決定”。這是自2004年時任代行總統職權的高建對赦免法修正案等決定行使否決權以後，時隔10年代行總統職權者再次行使否決權。 這是在野黨的壓力下面臨考驗的韓德洙在朝野尖銳對決的敏感懸案中首次行使權限。共同民主黨當天表示，“這是最後的警告。不要越線”，同時卻暫時擱置了提出針對韓德洙的彈核案。共同民主黨認為，如果拒絕任命國會推薦的3名憲法法官或對《金建希女士特檢法》《內亂特檢法》行使否決權，將成為彈核的“紅線”。 韓德洙當天主持召開臨時國務會議，逐壹說明了行使否決權的理由。他說：“在國家形勢非常嚴重的情況下，作為代行總統職權，我反復思考了，什麽樣的政府選擇才是負責任的態度。”《糧食管理法修正案》等“農業4法”規定，如果大米價格下降到標準價格以下，政府有義務購買超額生產的大米，他對此表示：“擔心歪曲市場功能規定，導致大米等特定品種的供應過剩，將造成巨大的財政負擔。” 政府認為，如果實行糧食管理法，到2030年為止，在購買剩余大米方面，每年平均要花費約1萬億韓元的財政。另外，對於廢除朝野如果不能就預算案達成協議自動附議政府預算案制度的國會法修正案，韓德洙表示：“這違反了國會必須在規定的時間內議決預算案的憲法。”對於企業等不能拒絕向國會提交資料的《國會證詞鑒定法》，他表示：“很可能侵犯個人信息決定權等私生活的秘密和自由。企業也非常擔心核心技術和商業秘密泄露的可能性。” 共同民主黨當天針對韓德洙表示，“壹旦認為韓德洙是內亂附逆，將立即將其拉下馬”，敦促韓德洙立即公布《金建希女士特檢法》和《內亂特檢法》。不過，該黨決定暫時不針對韓德洙提出彈劾案。這是因為擔心國政空白和頻繁的彈劾會引發輿論逆風，而且黨內部分人士對6個法案也出現了意見分歧。

한국어