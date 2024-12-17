憲法法院展開“速度戰”，27日開審彈劾案. December. 17, 2024 07:54. by 金自炫記者 zion37@donga.com. 憲法法院將於27日正式啟動尹錫悅總統彈劾案的審判程序，尹錫悅已因彈劾案在國會獲得通過而被停職。 憲法法院16日上午召開法官會議表示，將審理尹錫悅彈劾案提交辯論準備程序，並指定27日下午2點為第壹次辯論時間。這是國會表決的彈劾案被憲法法院受理13天後的第壹場審理。朴槿惠前總統彈劾審判當時的首審時間也定在13天後。分析認為，憲法法院考慮到彈劾現任總統案的嚴重性，表明了不會晚於之前、迅速進行的意誌。 “辯論準備”是為了迅速有效地進行審理，事先整理當事人的主張和證據，剔除重復內容的程序。憲法法院指定李美善（54歲，司法研修院第26期）和鄭亨植（63歲，司法研修院第17期）為負責準備程序的受命法官。 法官們決定通過辯論準備程序提前掌握檢方、警察等的調查記錄後，迅速進行審理。第壹次辯論準備日期全部公開，但當事人沒有出席義務。憲法法院新聞官李珍（音）表示：“對被請求人（尹總統）的受理通知和答辯書請求正在進行中。” 總管案件的主審法官當天也是由電子分配決定，但憲法法院沒有公開。憲法法院方面解釋說：“原則上不公開主審。”法律界分析說，這是為了防止公開主審時可能引發的不必要的爭議而采取的措施。在前總統朴槿惠的彈劾審判中，曾公開過主審法官（姜壹元）。 憲法法院還表示，將比目前正在審理的廣播通信委員長李珍淑、首爾中央地方檢察廳檢察長李昌洙等其他彈劾審判案優先審理。由資深憲法研究官擔任組長的憲法研究官專班也由約10人組成。 李珍對國會推薦的3名法官的任命被推遲導致的現有“6人體制”解釋說：“我認為審理和辯論都能進行。”憲法法院將在結束準備日期後，指定國會和尹錫悅方面正式對決的正式辯論日期。

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