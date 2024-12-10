洪瑞琳等8人榮獲“東亞馬拉松年度最佳運動員獎”. December. 10, 2024 08:25. by 姜泓求 windup@donga.com. “跑步就像是我的‘靈魂朋友’。在跑步的過程中認識了優秀的隊友，還獲得了榮譽，既高興又激動。” 9日，在首爾西大門區東亞日報忠正路辦公大樓舉行的2024東亞馬拉松年度最佳運動員獎頒獎典禮上，洪瑞琳（45歲•人名音譯下同）被選為女子組40多歲年齡段的“年度最佳運動員”後做出了上述表示。 《東亞日報》為了發展“草根馬拉松”，於2007年在韓國國內首次設立了大師賽部門的頒獎儀式。在參加每年3月舉行的首爾馬拉松暨東亞馬拉松，並參加東亞日報主辦的公州百濟馬拉松（9月）或慶州國際馬拉松（10月）的運動員中選拔獲獎者。 洪某在今年首爾大會（2小時52分44秒）和慶州大會（2小時51分58秒）上獲得了女子組雙冠王。身為仁川世元高中生物教師的洪某在首爾大賽奪冠後表示：“在學校總只強調科學，如果在馬拉松大賽上獲得第壹名，孩子們會大吃壹驚。”此前，洪某在2015年被評為年度最佳運動員（MVP），並三次獲得過30多歲年齡段的年度最佳運動員獎（2013年、2015年、2017年）。洪某說：“繼30多歲之後，在40多歲年齡段也獲得了該獎項，非常激動。為了能在50、60、70歲以後也能獲得該獎項，我會不忘初心和愛心，繼續奮鬥。” 2014~2019年連續6年獲得50多歲年齡段年度最佳運動員獎的金亨洛（61歲）也來到60多歲，獲得了個人第7個年度最佳運動員獎。金某在首爾大會時以2小時40分57秒排在第40位，慶州大會時以2小時46分15秒排在第11位。金某表示：“將重新調整身體，明年將展現更好的面貌。” 此外，男子組的崔範植（27歲）、柳文振（38歲）、趙宇元（46歲）、金會默（51歲）和女子組的池允兒（37歲）、盧恩熙（50歲）分別被評為各年齡段的年度最佳運動員獎。為大賽誌願者和工作人員而新設的“東亞馬拉松工作人員特別獎”由睦英珠（41歲）獲得。當天的獲獎者們將獲得明年3月首爾馬拉松大會的參賽權。今年沒有特別選出不分性別和年齡段的MVP。

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