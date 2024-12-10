“大王鯨項目”鉆探船駛入釜山港，本月內正式鉆探. December. 10, 2024 08:24. by 世宗=李浩記者 number2@donga.com. 確認慶北浦項迎日灣前深海是否埋有石油和天然氣的鉆探船“西卡佩拉”號駛入釜山港南外港。 9日，據產業通商資源部和韓國石油公社透露，9日上午6時左右入港的“西卡佩拉”號停泊在釜山外港後，將從補給基地釜山新港處裝載7~8天鉆探作業所需的材料。補給工作結束後，將於本月內向鉆探海域出發，正式進入鉆探工作。 政府認為，要深入到海平面以下1公裏以上的海域進行開采作業，確保試樣巖層需要2個月左右的時間。泥漿錄井（mud logging）作業由世界第壹鉆探企業Schlumberger負責。泥漿錄井是分析和記錄鉆探過程中開采的巖石和氣體等成分，掌握地層結構的工作。 海洋鉆探企業挪威鉆探公司所屬的鉆探船“西卡佩拉”號的最大鉆探深度為3.75萬英尺（約1.143萬米）。這是2008年12月三星重工業建造並交付的鉆井船，此前主要在東南亞和西非海域作業。 但是，隨著緊急戒嚴事態的後續影響，預計確保明年“大王鯨項目（東海深海石油•天然氣田）”的鉆探預算也並非易事。共同民主黨在上月末的預算結算特別委員會上單獨處理了明年的預算減額案，但大王鯨項目的首次鉆探事業預算497億韓元被全額削減。政府的方針是，在明年預算案被提交到國會全體會議之前，以國會為對象，說服首次鉆探預算的必要性。隨著彈劾政局的持續，產業部和石油公社沒有提交為配合西卡佩拉號入港而準備的報道資料，而是安靜地進入了鉆探作業準備階段。

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