沉重的“濕雪”襲擊. November. 29, 2024 08:05. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 罕見的11月暴雪襲擊了韓半島，由於無法承受積雪的重量，屋頂等坍塌，導致5人死亡。專家們認為，包括大量水蒸氣在內，沉重的“濕雪”助長了損失。由於韓半島周邊海平面溫度高，今年冬天很有可能反復出現濕雪天氣。 28日，據警方和消防當局透露，當天早上5點左右，在京畿龍仁市單獨住宅前的道路上，路邊樹襲擊了壹名60多歲的男子。頭部受傷的該男子被送往醫院，但最終死亡。同壹天上午9點左右，江原道橫城郡的壹個畜舍塑料大棚屋頂倒塌，裏面的居民（78歲）被壓死，上午11點59分左右，京畿道安城市的汽車零部件制造工廠頂棚倒塌，導致70多歲的工人死亡。前壹天，京畿平澤市室外高爾夫球場鐵制網倒塌，導致30多歲職員死亡，京畿楊平郡的某住宅車庫屋頂倒塌，導致80多歲男性死亡。此外，在首都圈還接連發生了傳統市場屋頂倒塌等坍塌事故，而且由於雪的重量，高壓電線被切斷，導致多處停電。公州大學大氣學系教授張恩哲（音）表示：“濕雪的重量是輕便幹雪的3倍左右，容易堆積5倍以上。下鋪的雪被壓縮後重量會加重，非常危險。” 另外，繼前壹天之後，壹夜之間又下起了大雪，28日上午京畿水原市的積雪量創下了歷史最高紀錄（43厘米）。首爾以鐘路區氣象觀測所為基準，積雪量為28.6厘米，是歷代第3大積雪量，冠嶽區積雪量為41.2厘米。

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