韓國政府密切關註朝美直接對話時是否出現核裁軍和核凍結變數. November. 28, 2024 07:42. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 對於美國當選總統特朗普和朝鮮國務委員長金正恩進行直接對話的可能性，韓國政府認為，朝鮮和美國立即跳過韓國進行直接交易的可能性不大。韓國政府消息人士27日表示：“特朗普應該清楚地記得此前對朝鮮交易結果‘無協議’的經歷，因此不會草率與金正恩聯手。” 不過，韓國政府表示，“金正恩壹直露骨地表現出以朝鮮是有核國家為前提的核裁軍和核凍結的意圖，如果特朗普不提出無核化等條件，就與金正恩坐在談判桌上，可能會發生任何事情”，保持高度警惕。特朗普在擔任總統候選人期間，壹直批評拜登政府的對朝鮮政策和基調，因此，為了表現出與拜登政府不同的面貌，他很有可能向金正恩提議以“自上而下”的方式無條件地坐在談判桌上。專家們認為，如果金正恩作出回應，之後可能會進行核裁軍談判等直接交易。分析認為，金正恩21日雖然表示與美國“走到了盡頭”，但使用了“談判”“共存意誌”等措辭，也表現出了如果特朗普表現出撤回敵對對朝政策等意向、就可以參加談判的意圖。 既然金正恩宣布斷絕南北（朝韓）關系，如果朝鮮與美國之間進行直接交易，韓國被排除在韓半島安全構想之外的“通美封南”的可能性將相對增大。在談判中重視迅速成果的特朗普，如果為了盡快從朝鮮那裏得到回報，向朝鮮提出核裁軍等相對容易的條件而不是無核化，韓國的安保風險將進壹步增大。 也有人擔心，如果朝鮮-美國首腦之間開始直接交易，尹錫悅政府部分被排除在外，拜登政府時期成立核磋商小組、加強延伸威懾執行力的韓美合作可能會減弱。也有分析認為，韓美日三國此前鞏固的安保合作“制度化”可能會減弱。

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