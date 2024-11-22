尹錫悅結束出訪回國……內閣和幕僚團改組進入廣泛考察階段. November. 22, 2024 08:53. by 申娜莉記者、李相憲記者 journari@donga.com、dapaper@donga.com. 尹錫悅總統21日結束參加亞太經合組織和二十國集團峰會等出訪回國，能否加快內閣改組和幕僚團調整等人事改革備受關註。 據總統室21日透露，總統秘書室長鄭鎮碩將在近期內向尹錫悅報告出訪期間考察的人事資料。因為得到各界各層的人事推薦，進入了廣泛考察，所以要向尹錫悅報告其間的情況，確定人事革新的方向。 執政黨內有人提出，六選國會議員副議長朱豪英、五選議員權寧世、前國土交通部部長元喜龍等可以成為國務總理韓德洙的繼任者。不過，總統室內部也有人表示，“總統是否下定決心更換總理還是未知數”，認為現在下結論還為時尚早。總統室高層相關人士在通話中表示：“總理聽證會不是例行公事，將是最苛刻的聽證會。不管是誰，要想得到在野黨的同意，在國會得到批準並不容易。” 從尹錫悅政府初期開始壹起工作的行政安全部部長李翔敏、副總理兼教育部長李周浩、保健福利部長官曹圭鴻等長壽部長也很有可能被替換。據悉，長期空缺的女性家庭部部長和政府組織法修改後新設的副總理級人口戰略企劃部部長的人選也在進行中。同時，被稱為“總統夫人金建希人馬”的總統室幕僚團也將在內閣改組後依次整理去留問題。 不過，尹錫悅的人事改革預計在下個月國會預算案處理後正式開始。據悉，預算案處理的法定時限很有可能推遲到12月2日，最快將於年末年初確定。 總統辦公室內部表示，“人事改革的關鍵不是時機，而是內容”，表現出慎重的態度。在野圈的形勢變化也會對總理任命等產生影響，因此也有可能成為人事革新的變數。總統室高層相關人士表示：“25日共同民主黨代表李在明涉嫌教唆偽證將會判決，如果被判有罪，共同民主黨也會改變局面。”

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