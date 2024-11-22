特朗普風暴中，韓國企業壹齊要求“停止修改商法”. November. 22, 2024 08:53. by 全南赫記者、金俊壹記者 forward@donga.com、jikim@donga.com. 三星、SK、現代汽車、LG等16家主要企業的社長團表示，“韓國經濟處於非常困難的狀況”，發表了以中斷商法修改討論、集中力量克服經濟危機為核心要義的罕見的“緊急聯合聲明”。 在美國特朗普再次執政帶來的不確定性增加的情況下，韓國經濟界采取集體行動要求停止立法限制。這是自2015年7月中東呼吸綜合征流行導致內需持續停滯後，時隔9年，以韓國經濟人協會等經濟團體為中心，主要企業再次發表聯合聲明。 社長團21日在首爾中區小公洞樂天酒店聚會，特別就以把董事的忠誠義務擴大到股東為核心的共同民主黨的商法修訂案表示，“如果修訂案得以通過，由於訴訟泛濫和海外投機資本的攻擊，理事會的正常運營將變得困難，發掘新增長動力將面臨困難”，要求中斷討論。 國民力量黨代表韓東勛當天在國會會見記者時表示，股東之間的利害關系不同，如果將“（所有）股東”列入忠誠義務對象，可能會引發很多混亂，對在野黨的商法修正案表示反對。 16家公司的社長團擔心地表示：“隨著韓國經濟增長動力的減弱，實現2%的增長率也變得困難。很多投資者在企業的增長性放緩後，相比國內更喜歡投資美國股市，企業負債因長期不景氣而大幅增加。”他們還表示：“內需因家庭負債等問題很難擺脫結構性停滯，就連勉強支撐的出口也隨著貿易保護主義的擴散，全球環境惡化，今後很難保證。在貿易保護主義的氛圍中，各國正在全力支援尖端產業。為了不錯過黃金時間，請盡快給予支援。” 主要大企業社長團聚在壹起發表罕見的聲明，是因為很多人擔心，在特朗普的不確定性中，如果商法修訂案也在國會獲得通過，將難以承受。三星電子負責對外合作的社長朴承熙（音）、SK SUPEX追求協議會交流委員長李亨熙、現代汽車戰略企劃室副社長金東旭、LG化學首席財務官副社長車東錫等16個公司的社長團和韓國經濟人協會常務副會長金昌範出席了當天的聲明發表。

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