“安巖洞新校舍是堅韌的石造建築……表明民族獨立的堅定意誌”. November. 22, 2024 08:52. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “職員和學生們在松峴洞舊校舍舉行告別儀式後，高舉校旗和‘普成專門學校’的招牌，列隊前往新校舍。” 這是1934年9月29日刊登在《東亞日報》上的部分報道。描寫了90年前高麗大學的前身普成專門學校的教職員和學生們搬遷到安巖洞的新校舍（現高麗大學本館）的情景。當時仁村金性洙先生（1891~1955年）為了向世人展示我們民族的民立大學，於1932年收購了普成專門學校。委托建築師朴東鎮（1899~1981年）於1934年竣工了安巖洞新校舍（現高麗大學本館）。 “1934年高麗大學安巖洞時代的開幕是20世紀20年代受挫的民立大學設立夢想在仁村先生的帶領下重見天日的歷史性事件。”高麗大學近代教育研究所所長韓勇鎮（音）19日通過電話表示。最近，為紀念高麗大學遷至安巖洞90周年，近代教育研究所還舉行了主題為“安巖90周年：20世紀20~30年代的普成專門學校”的學術大會。 普成專門學校始於1905年擔任負責大韓帝國皇室預算的內藏院卿的李容翊建立的皇家學校。此後，李容翊為躲避日本帝國主義的鎮壓，流亡俄羅斯死亡後，學校經過李容翊的孫子李鐘浩，轉交給了三壹運動民族代表、天道教教主孫秉熙。此後，仁村巡視歐美各國的大學，整理民立大學構想，於1932年收購了普成專門學校，在安巖洞壹帶設立了新校園。 高麗大學校園建築中最早建造的主樓（本館）與當時常見的日本木制建築不同，使用了花崗巖。韓所長表示：“正如建築師朴東鎮所說，考慮到與日本木制建築的柔弱性形成對比的花崗巖的堅韌面貌，可以認為這表明了民族獨立的堅定意誌。”特別是美國杜克大學的布局和建築樣式對主樓建築產生了很大的影響。高麗大學本館與1937年竣工的舊中央圖書館壹起，建築價值得到認可，1981年被指定為史跡。 1938年，在主樓和正門之間還建成了400米跑道和能容納3萬多人的看臺。這是以1936年孫基禎選手獲得馬拉松金牌的柏林奧運會主體育場為原型，是東方規模最大的體育場。韓所長表示：“因為大運動場的存在，大學不僅可以具備知性，還可以兼備野性”，“回顧如今高麗大學校園根源的過去，不是單純的復古，而是獲得創新的原動力。”

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