韓國股市收益率為二十國集團倒數第壹，韓元跌幅居主要國家第二位. November. 18, 2024 07:49. . 據悉，美國總統選舉結束後，在二十國集團（G20）成員國股市中，韓國股市的成績排在最後壹名。特朗普當選下屆總統後，美元價值暴漲，今年韓元價值的跌幅在主要國家中排名第二。隨著全世界將面臨貿易保護激浪，出口主導型韓國經濟的脆弱性在股市和匯率上先發制人地反映出來。 截至上周末，韓國綜合股價指數下跌6.2%，KOSDAQ下跌8.8%。同期，二十國集團中亞洲國家的下降幅度，中國和印度分別為1.7%和2.4%，小於韓國。日本反而上漲0.4%，甚至與烏克蘭交戰的俄羅斯也上漲4.7%。隨著外國投資者的急速流失，韓國綜合股價指數的外國人持有比重下降至年中最低的32.3%。韓元對美元的匯率比去年底上漲8.6%（韓元價值下降），對美元匯率進壹步上升的主要國家貨幣只有日元，上升10.7%。上周時隔2年再次突破1400韓元大關的韓元對美元匯率，在外匯當局強烈的口頭介入下，在1400韓元附近看不出下降的跡象。 韓國的股市和韓元價值同時呈現極度弱勢，是因為韓國是特朗普政府關稅政策沖擊最大的國家之壹，而且吸引海外投資的未來增長動力也不明顯。失望的國內投資者們紛紛離開，成為“股票移民”，西學螞蟻們持有的美國股票總額超過1000億美元，換成韓幣超過140萬億韓元。因此，韓國國內股市的上升動力減弱，韓元價值也隨著流向海外的美元再次下跌，這種惡性循環正在持續。 為了應對這樣的沖擊，應該提前提高韓國股市的魅力。但是，作為海外投資者忌諱韓國股市的原因之壹、最近金融監督院院長李蔔鉉吐露實情稱之為“令人羞愧的事情”——全面禁止賣空的措施要到明年3月才能解除。支援帶動韓國出口的半導體產業“K-芯片法”正在就是否認可研發崗位每周52小時制例外進行爭論。在野黨反對讓企業大股東們不願意看到股價上升的繼承稅最高稅率下調。未能表現出擺脫低迷意誌的政府、政治圈，使韓國股市的未來更加暗淡。

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