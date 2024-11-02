尹錫悅支持率跌至10%線上……大邱慶北也只有18%. November. 02, 2024 07:22. by 申娜莉記者、金俊壹記者 journari@donga.com、jikim@donga.com. 輿論調查結果顯示，尹錫悅總統執政所獲肯定評價率自就任總統後首次下降到10%線上。在距離任期中間點還不到10天之際，被評價為失去國政運營動力的“心理馬其諾防線”——20%線已經崩潰。國民力量黨內壹片沸騰，認為：“已經出現了任期末才會出現的10%左右的下滑。如果尹總統不采取特別措施，支持率就無法停止下降。” 韓國蓋洛普10月29日至10月31日實施的輿論調查結果顯示，認為尹錫悅履行國政“做得好”的評價是自就任以來的最低值19%。認為“做得不好”的否定評價也達到了72%的最高值。 特別是，根據當天的調查，保守勢力的核心地盤大邱、慶北地區對總統國政運營的支持率也比上周的26%下降8個百分點，為18%，保守民心也出現了背離現象。這壹數值比全國平均水平低1個百分點。在大邱慶北地區，對尹錫悅國政運營的肯定評價達到10%線尚屬首次。這低於執政黨在議會選舉慘敗後（4月26日）進行的調查支持率（25%）。 不僅是大邱慶北地區，尹錫悅的核心支持基礎釜山、慶南，國民力量黨支持層、保守層、60多歲人群等的國政運營支持率都呈下降趨勢。釜山慶南地區比上周（27%）下降5個百分點，為22%，60歲以上的應答者也比前壹周下降7個百分點，只有24%的人給予了肯定評價。回答“政治傾向保守”的人占33%，比上周（40%）低7個百分點，回答“國民力量黨支持者”的人也比前壹周下降4個百分點，跌至44%。 有分析認為，調查期間的最後壹天即10月31日，共同民主黨公開的尹錫悅和“介入公推疑惑”核心當事人明太均之間的通話被公開，對支持率下降起到了壹定作用。韓國蓋洛普分析說：“其反響將在今後顯現。”意思是說，支持率有可能進壹步下降。 國民力量黨領導層相關人士表示：“核心支持層全部流失已經得到確認。對於總統夫人金建希的問題，尹總統只有坦率地說明並進行大規模的人事改革，才能停止支持率的下降趨勢。” 總統秘書室長鄭鎮碩當天在國會運營委員會的國政監查中表示：“我認為（尹總統）也知道輿論調查結果。為了填補這壹空缺，將加倍努力。”

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