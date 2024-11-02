想要悄悄掩埋的“最近壹代”. November. 02, 2024 07:22. by 李智允記者 leemail@donga.com. 想象壹下，壹名剛大學畢業的新職員和吃貨部長。妳問稚氣未脫的職員：“對最近多巴胺上癮的世態怎麽看？”如果聯想起對方大大方方地表明自己意見的樣子，很有可能是偏見。作者經歷的統計正確答案如下。“僵硬的演技。” 這本書分析了與老壹輩觀念不同的日本“最近的年輕人”。雖然表面上看起來很有活力，但這些人沒有特別想做的事情，最大限度地掩埋自己，雖然很合作，但只要是讓他們做的事情，他們就不會做。從年齡段來看，從大學生開始，以20歲出頭為調查對象。作者是日本石川縣金澤大學教授，在書中他詳細融入了在學校和企業親身經歷的軼事。 提出各種問答和思考實驗，打破對年輕人的認識。MZ壹代（千禧年+Z壹代）的扁平標簽賦予了進取的形象。但是書上說：“他們對決定的行為感到強烈的恐懼和壓力”，“在散發出誠實的形象的同時，通過減少不必要的語言和行動來操縱大人。” 也正面反駁了無條件討厭聚餐的預測。雖然他們重視私生活，不關心出人頭地，但參加會餐的比率擺脫了長期持續的減少傾向，再次呈現出增加趨勢。對此，作者解釋說：“因為對於想成為善良孩子的年輕人來說，沒有堅定的自我拒絕，配合周圍的人比較方便。”到處提示日本政府等實施的問卷調查結果，支持了論點。 在講述日本的年輕人時，有些地方會讓人感到與韓國現實存在距離。但是，該書將寬松教育（脫離灌輸式教育的重視經驗型教育）和經濟停滯等列為“善良的孩子綜合癥”的原因，從這壹點來看，該書給正在走類似趨勢的韓國也帶來了不小的啟示。

한국어