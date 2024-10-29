日本自民黨慘敗……即使把親執政黨勢力攏在壹起，也不過半. October. 29, 2024 08:28. by 東京=常駐記者李相勛 sanghun@donga.com. 在28日結束開票的日本眾議院選舉中，執政的自民黨無論是聯合執政聯盟公明黨還是執政黨傾向的無黨派當選議員，都未能確保過半議席（233席）。有評價稱，這是自2009年把政權交給民主黨以來最惡劣的議會選舉結果。日本首相石破茂在上任8天後就宣布解散國會並舉行議會選舉，結果在選舉中慘敗，執政不到壹個月就面臨下臺的壓力。 根據當天宣布的最終開票結果，自民黨獲191席，比選舉前（247席）減少56席。公明黨（24席）也減少8席。據悉，12名無黨派當選者中，親執政黨傾向為6人。執政黨合計215席，即使加上親執政黨的無黨派人士，也達不到過半數。 相反，第壹大在野黨立憲民主黨則以148席，比選舉前（98席）增加50席。在野黨共獲得235席。 由於執政黨未能確保過半數議席，自民黨在下月7日舉行的臨時國會上，如果沒有在野黨的協助，將難以再次提名首相人選。除自民、公明執政聯盟之外的所有在野黨只要齊心協力，就可以更換首相，甚至可以推進政權更叠。 自民黨的構想是說服國民民主黨、日本維新會等比較協助執政黨的在野黨進行合作。但如果合作不順利，石破茂很有可能會淪為“植物政權”，面臨持續的下臺壓力。《讀賣新聞》報道說：“由於執政黨在議會選舉中未得過半數議席，自民黨內部出現了石破首相下臺論。” 石破茂在記者會上表示，“將解決當前面臨的困難課題，盡職盡責”，暗示不會辭職。但是，只要支持率持續下降，自民黨內外要求首相下臺的呼聲將越來越高。

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