因AliExpress-TEMU-SHEIN的襲擊而歇業的縫紉中心昌信洞. October. 26, 2024 07:52. by 孫俊英記者 hand@donga.com. “48年來壹直守護著昌信洞，第壹次遇到目前這樣的困難。” 23日下午，在首爾鐘路區昌信洞。車慶南（65歲）看著空蕩蕩的縫紉工廠內部。他租了40多坪的該工廠經營，但現在別說是職員，連各種縫紉設備也消失了。車某說：“由於無法再承受赤字負擔，今年2月將工廠掛牌出售，但至今仍未賣掉。牛仔褲工廠雖然還在運營中，但那裏也很讓人擔心。” 60多年來壹直以首爾鐘路區和中區壹帶為中心的國內縫制業面臨著枯死危機。20世紀60年代纖維產業蓬勃發展，縫紉工廠聚集的昌信洞壹帶“塔塔塔塔”的縫紉聲不絕於耳。昌信洞胡同裏每天早晨都擠滿了前來訂購衣服的東大門市場商人。 但是最近通過全球速賣通（AliExpress）、TEMU等中國電子商務企業和中國“即時時裝（Instant Fashion）”企業SHEIN，廉價的衣服紛紛湧入國內市場，縫制業界可謂直接受到打擊。在壹帶經營淑女裝工廠的朴滿本（55歲）嘆息道：“想要購買中國產低價服裝的人越來越多，今年的銷售額比前壹年減少了近50%。” 當天下午，昌信洞縫制胡同裏到處都貼著寫有“40坪租賃”的告示和歇業的縫制企業。通常，制作秋冬服裝的10月是業界的旺季，但如今在縫紉胡同裏再也找不到活力。 培養出“第二個安德烈•金”和禹英美等世界級設計師的服裝學院最近也紛紛關門。當天記者訪問的昌信洞壹帶的5家服裝學院停業，大門緊閉。壹位建築管理員說：“在服裝學院學習的話要找到工作才行，但現在沒找到，所以今年2月停業後離開了。”同德女子大學服裝設計系教授鄭在宇（人名音譯上同）表示：“如果韓國國內縫制業倒閉，那麽前後方產業也必然會壹起倒閉”，“在技術和單價方面，中國都處於領先地位，因此急需制定對策來挽救業界。”

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