韓美共享“朝鮮派兵”情報歷時5天……溫差依舊. October. 25, 2024 08:05. . 美國白宮國家安全事務助理約翰·柯比23日表示：“我們認為，朝鮮在10月上旬和中旬至少向俄羅斯東部移送了3000名軍人。他們如果被投入到烏克蘭戰爭中，將成為正合適的目標。”此前，美國國防部長勞埃德·奧斯汀曾表示“有證據表明朝鮮軍隊在俄羅斯”，這壹次是首次從美國政府的角度確認了朝鮮向俄羅斯派兵的事實。 韓國國家情報院18日公開朝鮮向俄羅斯派遣特殊部隊的信息後，時隔5天，美國政府首次正式確認朝鮮派兵。韓國政府當時就國情院的宣布表示，“這是與包括美國在內的烏克蘭、其他友邦國家壹起收集和共享的情報結果”，但美方宣布歷時如此之久，足以令這種解釋黯然失色。不僅如此，韓美在情報評價上仍然存在差異。國情院在報道資料中稱，“確認朝軍參加俄烏戰爭”“確認開始向戰場派兵”。但美國表示目前還不知道朝鮮軍隊的作用，即是否會被部署在前線，態度慎重。 韓美之間這種時間差、溫度差似乎並不源於情報的可信度問題。雖然韓國政府強調同盟和友邦之間的“情報共享”，但在情報交換、評價和判斷、後續措施等沒有進行充分協調的情況下，韓國率先公開，從而引發了矛盾。似乎是針對朝鮮炸毀南北連接道路和指稱韓國派無人機滲透，從對朝攻勢的角度出發匆忙發表。 如果朝鮮軍人真的投入烏克蘭前線，朝鮮將成為第壹個參加該戰爭的第三國。因此，如果戰爭升級為國際戰爭，美國等西方國家的應對也應該有所改變。此前，西方向烏克蘭提供武器、情報和技術援助，但為了防止戰爭擴大，徹底排除了派兵。特別是，在即將舉行11月5日總統選舉的情況下，美國政府不希望烏克蘭戰爭出現劇變。朝鮮和俄羅斯瞄準的也正是這壹點。 從武器交易到派兵，朝俄合作不能不說是動搖世界安保格局的極其危險的賭博。面對如此重大的事件，韓國政府應該周密應對。政府此次還介紹了利用人工智能技術的分析能力，炫耀了韓國的信息能力。但是，除了眼下“不會坐視不理”的決心外，還沒有找到如何應對朝俄的具體對策。必須要有不亞於強硬態度的周密戰略。

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