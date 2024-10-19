金價創歷史新高……中東風險和美國大選等不確定性因素疊加. October. 19, 2024 07:19. by 世宗=李浩記者 number2@donga.com. 黃金現貨價格歷史上首次突破了每盎司2700美元（約370.3萬韓元）。據分析，在美國大選即將到來之際，中東地區的緊張感也達到高潮，全球投資者紛紛湧向安全資產。 據彭博社18日報道，國際金價在亞洲金融市場上壹度飆升至每盎司2707.84美元，刷新了歷史最高紀錄。僅在年初，每盎司2000美元左右的黃金現貨今年上漲了30%以上。 據分析，最近的黃金價格強勢是因為中東地區地緣政治緊張局勢加劇，投資需求集中在被評價為代表性安全資產的黃金上。前壹天，以色列表示，已清除巴勒斯坦武裝組織哈馬斯政治局最高領導人亞赫亞•辛瓦爾。以色列總理本雅明•內塔尼亞胡通過視頻表示：“戰爭尚未結束。”隨著中東地區的矛盾迎來新的局面，被選為代表性安全資產的黃金收購心理增大。 在難以預測下個月美國大選局勢的不確定性中，美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）上個月果斷下調基準利率0.5個百分點，各國央行開始收購黃金，這也是支撐黃金價格的因素之壹。最近，倫敦黃金市場協會（LBMA）還發表了明年10月黃金價格將超過2900美元的專家問卷調查結果。由於黃金沒有利息，壹般在高利率基調下價格下降的可能性很大，但今年以來上漲了約31%。這是主要原材料中繼銀（34%）之後最高的上漲率。

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