傳奇落幕！壹生要強的納達爾平靜離開賽場. October. 17, 2024 07:41. . “到了80歲，靜靜地坐在（家鄉西班牙）馬洛卡家的沙發上時，拉斐爾也不會有任何遺憾。” 拉斐爾•納達爾宣布結束職業網球生涯後，引領他走上網球之路的叔叔托尼•納達爾13日在西班牙日刊《El Pais》上發表的《拉斐爾，我尊敬妳》投稿中這樣寫道。托尼叔叔從納達爾三歲開始教他打網球，直到2017年2月壹直擔任他的教練。 他在投稿中傳達了與侄子的約定。壹位頗有名氣的前網球選手曾向他坦言：“不是因為沒能奪冠，而是因為我的耐心不足，所以對職業生涯不滿意。”他向侄子納達爾傳達了這個故事，並囑咐道：“希望妳不要再犯這樣的錯誤。”納達爾這樣回答道。 “別擔心。我離開的時候，會付出壹切，不留壹絲遺憾。” 納達爾10日通過社交媒體宣布退役時說了類似的話。“在所有方面都盡了最大的努力，所以內心會帶著完美的平靜離開。” 美國職業棒球大聯盟20世紀首位黑人選手傑基•羅賓遜（1919~1972年）表示：“運動員會死兩次。”比喻選手最後離開運動場相當於人生的終結。 1986年出生的納達爾在19歲時（2005年）被診斷患有繆勒•懷斯綜合征（Mueller-Weiss Syndrome）。納達爾患有這種引起腳部骨組織變形的罕見疾病，壹直患有痼疾疼痛。在他的整個職業生涯中，十次中有九次是因腳痛而中斷了訓練。與壹般巡回賽（三盤兩勝制）不同，最多進行5盤（五盤三勝制）的大滿貫賽事總是伴隨著鎮痛劑。在當時創下歷史最高紀錄的個人第22次也是最後壹次獲得大滿貫賽冠軍的2022年法國公開賽上，他也註射了麻痹右腳知覺的麻醉針。 最近兩年腹肌、臀肌受傷，無論何時隱退都不會讓人感到驚訝。從去年法國公開賽開始，連續4場大滿貫賽事都未能參賽的納達爾壹直被“隱退說”所困擾。當時每當站在正式場合，納達爾都會說：“不能拿著麥克風隱退。至少在球場上打壹場比賽之後才退役。”納達爾今年終於重返法國公開賽時，所有人都認為此次比賽是納達爾的“最後壹舞”。但是納達爾當時表示“明年壹定會回來”，拒絕了主辦方準備的隱退活動。 納達爾的腦海中沒有放棄壹詞。納達爾比賽長久以來的保留節目是，雖然因傷痛連對方選手都擔心，但拼盡最後的力量反敗為勝。隱退也是這樣推遲的。據說，這樣的納達爾不能再這樣下去了。這意味著現在真的沒有壹滴汗水可以再擠出來了。 這是近20年來痛苦和不確定性持續不斷的選手生涯。但是因為傾註了所有的壹切。納達爾在平靜的狀態下迎來了自己的“第壹次死亡”。納達爾擠到最後的汗水將長久被很多人懷念。

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