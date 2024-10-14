美國曼哈頓運營魷魚遊戲體驗館，三周的門票銷售壹空. October. 14, 2024 08:30. by 林雨宣 imsun@donga.com. “為了體驗魷魚遊戲，我足足等了三個月。” 11日（當地時間），記者來到了在美國紐約曼哈頓市中心開業的綜合體驗空間《魷魚遊戲：體驗（Squid Game：The Experiences）》。“木槿花開了（壹二三木頭人）”遊戲正在這裏如火如荼地進行。體驗者只要稍微動壹下，就會因觸動感應器而被淘汰，甚至出現了2米的大型玩偶“英姬”等，原封不動地再現了電視劇中的舞臺。除此之外，還可以體驗彈珠遊戲等從電視劇中獲得靈感的5種遊戲。 當天成為最終冠軍的佛羅裏達州邁阿密居民艾德裏安滿面笑容地表示，“親自試壹試，真的很有趣”，掩飾不住內心的興奮。他說，為了參加這次活動，他坐了3個小時的飛機來到了紐約，並表示“非常喜歡韓國飲食和文化”。 Netflix（奈飛）在今年12月26日黃東赫導演的電視劇《魷魚遊戲第二季》公開之前，當天在紐約開始運營體驗館。去年12月在加利福尼亞州洛杉磯首次亮相，此次在紐約和西班牙馬德裏亮相。之後今年12月在澳大利亞悉尼、明年初在韓國也將與大眾見面。 紐約體驗館壹天最多可容納1500人，票價為29至59美元（約4萬至8萬韓元），三周的門票已全部售罄。為了紀念與女朋友交往3周年而來到體驗館的菲爾說：“玩了壹直想玩的韓國遊戲，感覺很酷。計劃再和朋友們壹起來。” Netflix提供如此大型體驗空間的事例只有包括《魷魚遊戲》在內的《怪奇物語》、《柏捷頓家族》、《紙牌屋》等4部最受歡迎的作品。Netflix負責消費者產品的副社長喬希•西蒙賦予意義說：“擁有豐富的故事情節和驚人粉絲群的《魷魚遊戲》是Netflix歷史上擁有最多2.65億名觀眾的節目。” 建築物1樓設有與韓國食品店H超市合作裝飾成夜市的韓國零食櫃臺。為了讓還沒來得及購買入場券的遊客也能體驗到韓國文化，敞開了大門。體驗空間離紐約韓國城很近，因此結束約1個小時的體驗後前往附近韓餐廳的遊客也很多。

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