奔跑57年的現代汽車，“累計生產1億輛”的新歷史. October. 01, 2024 07:46. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車自1967年向汽車產業邁出第壹步後，時隔57年累計汽車生產量達到了1億輛。這是從汽車產業邊緣代工生產福特的“科蒂納”開始，在不到60年的短時間內取得的成果。這是主要整車品牌中達成的最快速度。去年登上世界銷量排行榜第壹、第二位的豐田和大眾分別花費了60年和68年的時間。 ● 代代相傳的挑戰、品質、創新經營，引領最快的增長 現代汽車之所以能夠如此快速增長，是因為現代汽車特有的挑戰精神。那就是鄭周永前會長和鄭夢九名譽會長以及現任鄭義宣會長都在繼承的“餵，妳做過嗎？”精神的傳統（遺產）。 前代會長鄭周永不顧公司內部的反對和懷疑論，強行開發了韓國最早的自產車型“PONY（小馬）”。1975年批量生產後，Pony引領了意味著汽車大眾化的“我的汽車時代”。從上市第壹年開始，Pony就享受了年銷量超過萬輛的人氣，現代汽車在1986年創下了所有車型總共100萬輛的生產紀錄。 1999年鄭夢九就任會長後，現代汽車表現出了攻擊性的進軍海外市場的步伐。鄭夢九在就任致詞中表示“要成為世界級品牌”後，在良才總部設立了品質狀況室等，把品質放在首位，致力於獲得世界消費者的信賴。隨著印度（1998年）、美國阿拉巴馬州（2005年）、捷克（2009年）、俄羅斯（2010年）、巴西（2012年）等海外工廠竣工並投入當地生產，現代汽車2013年的累計產量達到了5000萬輛。 鄭義宣擔任副會長的2015年，現代汽車推出了高級車品牌Genesis（勞恩斯）和高性能車品牌N。據悉，這是為了將現代汽車提升為名車生產廠家的戰略，當時鄭義宣從初期企劃階段開始就主導了這壹戰略。2020年以後，鄭義宣正式就任現代汽車集團首長後，現代汽車推出了以IONIQ（艾尼氪）5為首的電動汽車專用平臺“E-GMP”為基礎的電動汽車，加快了電動化的速度。 ● 電動化時期，創新移動出行的課題 IONIQ 5成為現代汽車的“第壹個1億”生產車輛，也是出於這壹延長線。IONIQ 5是基於“E-GMP”推出的第壹款車輛。現代汽車方面解釋說：“電動化時期，這是實現下壹個1億輛的第壹步。” 現代汽車當天在蔚山工廠出庫中心舉行了“實現1億輛”紀念活動。國內生產負責人及CSO社長李東錫等參加了將首個1億生產車輛IONIQ 5交付給20多歲顧客金承賢的出車慶祝儀式。李東錫表示：“累計生產達到1億臺不是終點，而是新的起跑線。必須朝著即將到來的電動化時代更進壹步。” 現代汽車要想成為電動化時期的“先行者”，需要解決的問題也很多。有人指出，應該迅速應對與中國產電動汽車的競爭和移動出行創新等劇變的整車業界的變化。汽車融合技術院院長李恒久（音）表示：“現代汽車重新確立了從現有的汽車制造公司發展成為包括無人駕駛服務在內的硬件和軟件的‘移動出行供應商’的目標。不僅要確保相應的技術競爭力，還要在與成為新競爭者的中國品牌的競爭中占據優勢。”

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