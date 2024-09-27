對青年推遲痛苦的“對癥療法”改革，難道只有醫療嗎？. September. 27, 2024 08:08. . 在中秋節休假之前，所謂的“五大”專攻醫（專科醫生）代表們因涉嫌教唆約1萬名專攻醫集體辭職，依次接受了警方的證人調查。無論是按照警方的主張進行集體行動，還是按照專攻醫的主張進行自發性的選擇，壹致離開患者身邊的行為在職業道德上應該受到批評。但是聽到他們在采訪團面前的抗辯後，認為專攻醫的集體辭職只是個人主義的MZ壹代的“躺平（躺著什麽都不做）”其憤慨是恰當的，挫折是深刻的。 三星首爾醫院專攻醫代表金有英11日表示：“無論何時何地生病，在上級醫院都受到VIP待遇的權力者們決定醫療懸案和醫療政策，這讓人很生氣。”細細的顫音中透出了壹口氣。她說，曾夢想成為壹名很難通過麻醉科專科醫生賺錢的小兒麻醉專家，但現在放棄了這個夢想。在醫院沒日沒夜工作的大韓民國青年、首爾峨山醫院專科醫生韓成尊代表說：“踐踏未來壹代的單方面改革必然會失敗”，天主教中央醫療院專科醫生金泰根說：“現政府的政策將責任轉嫁給年輕壹代。”他們問，增加2000名醫科大學名額是不是在維護老壹輩既得權的同時，剝削青年壹代的“假改革”。 1977年首次引進的國民健康保險被設計成“低負擔、低報酬、低保障”。因為是國家和國民貧困的時期，所以降低了保險費和報酬，但是將保障範圍最小化。此前，由於歪曲的收費氣球效應，回避必需醫療的現象變得嚴重，歷屆政權都高呼加強保障性，健康保險逐漸崩潰。專科醫生們正在抵抗不對該舊系統進行手術，而是增加醫生人數進行修補的做法。 在此次議政矛盾中，支撐不可持續的醫療系統的是以修煉為名，承擔廉價工資的專科醫生。他們表示，不承擔提高保險費的政治負擔的政府，正如“醫科大學教授們是剝削的中間管理者”壹樣，順應制度壟斷果實的前輩的意願也不能相信。他們認為，通過醫科大學增員來註射鎮痛劑，度過今天才是醫療改革的本質。 盡管如此，專科醫生們因為擁有醫生執照，因此7個多月來，既可以躺平又可以再就業，發出自己的聲音。在展開激烈生存鬥爭的韓國社會，享受抵抗的權利也許也是壹種特權。在老壹輩制定的社會制度中，被窒息無法尖叫的青年更多。 在10%的正式員工獨占工資和福利的勞動市場雙重結構下，想要找到優質工作的青年們的就業戰爭聽起來讓人心酸。政府的勞動改革連這樣的核心都沒有觸及，甚至回避了每周52小時改編等細枝末節課題，給青年壹代只留下債務的退休金會怎麽樣呢？4月，政府放棄了提高保險費率和收入替代率的國會募捐改革案，推出了提高“吃稅河馬”基礎年金的政府改革案。 每年新生兒數量減少到20萬名左右，而針對“產業戰士”大量生產的教育最為嚴重。比起引起教授或教師反對的結構調整，更像高考制度壹樣只改變排隊的方法，愚弄學生。但是卻只做引進教育發展特區等改革的裝模作樣。 首爾大學醫院專攻醫代表朴在日（以上人名音譯）就此次醫療改革表示：“這將成為大韓民國的汙點。”比起讓未來壹代喘口氣，更想繞過鞏固的既得權的四大“對癥療法”改革不都是這樣嗎？雖然連那個都停止了工作。

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