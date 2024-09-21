紐約韓國文化院內設置22米高的“韓文墻”. September. 21, 2024 07:34. by 林雨宣 imsun@donga.com. 25日（當地時間），高22米、寬8米的巨大“韓文墻”將在美國紐約曼哈頓落成。世界著名裝置美術家姜益中作家和紐約韓國文化院將來自世界50多個國家7000多人用韓文提交的“人生文句”制作成作品並公開。企劃該項目的紐約韓國文化院評價說：“世宗大王創制韓文約600年後，誕生了以韓文為主題的全球公共美術作品。” 19日，記者來到紐約韓國文化院，作品設置的最後工作正在如火如荼地進行。6月新辦公樓正式開館的紐約韓國文化院為了在大樓內墻上設置以“韓文”為主題的美術作品，在過去的壹年裏壹直與姜作家合作。 姜作家在20世紀90年代與已故白南準作家舉行兩人展等，在過去的40年裏壹直作為代表紐約的裝置美術家活動。特別是，他以在長寬各3英寸（約7.6厘米）的正方形面板上壹個字壹個字地刻上韓文聚集在壹起制作大型作品而聞名。在被稱為“姜益中體”的韓文字體上添加了五顏六色的顏色，表現韓國的色彩。 紐約韓國文化院院長金千洙（音）表示：“為了將世界融入到韓文作品中，從5月份開始用兩個月的時間構建了專門的網站，從全世界那裏得到了屬於自己的‘人生壹行’”，“在網站上輸入各自國家的語言，就可以翻譯成韓文並繪制出圖案，然後將其塗成各自喜歡的顏色。” 歷時5個月的網站構築由LG CNS捐贈才能，韓國的洋賢財團和美國的同胞企業基思集團贊助了制作費。姜作家也參與了才能捐贈。姜作家解釋說：“從7000多個句子中選出1000個，與作者名字壹起包含在作品中。共用2萬多個韓文面板組成了作品。” 壹起參與該項目的紐約韓國文化院館長趙熙成表示：“看作品時，有很多讓人產生共鳴和安慰的句子”，“經常能看到將BTS的歌詞等K文化用韓文裝載的外國參加者。”姜作家表示：“鋼琴家趙成珍發來的‘抓住心靈的中心走下去’的文章給我留下了深刻的印象”，“在世界對韓國的關心達到最高潮的時期，我們的文字中能夠體現世界人的哲學，其意義十分深遠。” 另外，紐約韓國文化院為配合“韓文墻”的公開，將租借古根海姆博物館和惠特尼美術館收藏的姜作家的作品，以《我們連接在壹起（We are Connected）》為題舉辦他的回顧展。展示會將從本月26日開始壹直持續至11月7日。

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