朝鮮公開“核心臟”，全面啟動時每年生產10枚核彈頭. September. 14, 2024 07:35. by 申鎮宇記者、尹相虎軍事記者 niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鮮13日首次公開了核武器生產的“心臟地帶”——高濃縮鈾制造設施。韓美當局認為，此次朝鮮全面展示的地點很有可能是平安南道降仙園區內的設施，不排除是平安北道寧邊地區新擴建部分核設施或第三場所的可能性。韓國軍方消息人士表示：“只要已知的寧邊、降仙的核設施‘全面啟動’，朝鮮每年最多可以確保10個左右的核彈頭。” 朝鮮中央通訊社等官方媒體當天公開了核物質生產設施，裏面是密密麻麻的離心機緊挨在壹起的樣子。朝鮮國務委員長金正恩在參觀設施時指示：“這裏真的是壹看就有力氣。要在增加離心機數量的同時，進壹步提高離心機的個別分離功能。”他還說：“進入完成階段的新型離心機引進事業也要按計劃推進，進壹步加強武器級核物質生產基礎。” 離心機是在核開發過程中對鈾核燃料生產起到重要作用的設備。據韓國軍方消息人士透露，朝鮮僅在寧邊和降仙就擁有1萬至1.2萬臺離心機。考慮到通常2000臺離心機每年可以生產約40公斤的高濃縮鈾，每年可以確保200-240公斤的高濃縮鈾。制造1枚核彈頭需要25公斤左右的高濃縮鈾，因此朝鮮意味著僅用高濃縮鈾每年就可以生產8-10枚核彈頭。韓國政府壹名消息人士表示：“朝鮮可能還運營著壹兩個秘密鈾濃縮設施，屆時核彈頭產量可能會進壹步增加。” 2010年，朝鮮曾邀請美國核物理學家西格弗裏德·赫克博士到寧邊，向他展示鈾濃縮設施等，但像這次這樣全面對外公開還是第壹次。因此，有分析認為，這舉是在美國總統選舉53天前針對美國表現出存在感，同時考慮到今後對美談判，最大限度地提高身價。韓國情報當局認為，朝鮮已經成功實現戰術核彈頭的小型化和標準化，事實上已經做好了核試驗的準備。情報當局人士表示：“豐溪裏核試驗場也已經復原，隨時可以進行核試驗。”

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