因工作崗位減少、就業準備長期化而負債累累的青年們. September. 10, 2024 07:59. . 據調查，因無法償還從金融公司借來的錢而淪為“信用留意者（舊‘信用不良者’）”的青年人數在2年零7個月間增加了25%。這意味著，很多青年在找工作的準備就業期間，因借來的債務累積而陷入信用不良狀態。7月底在韓國信用情報院登記為信用留意者的20多歲年輕人為6.6萬人，比2021年底的5.26萬人大幅增加。所指的是貸款期限結束後3個月仍未償還債務或滯納期限超過6個月的情況。同期，全體信用留意者增加8%，而20多歲人群則比整體增加3倍以上。 問題是，由於不多的債務，很多青年在邁出社會第壹步之前就已經信用不良。在信用評價公司登記短期滯納信息的20多歲青年，10人中有9人滯納金額不到1000萬韓元。如果被登記為信用留意者，無論負債多少，都將面臨停止使用信用卡、信用等級下降等不利因素。如果找到工作，有固定收入的話，這點債務在壹兩年內就能償還，但因為找不到工作，無法擺脫信用不良的泥潭。 要想從根本上解決這樣的問題，必須改善就業狀況，但就業所需的時間越來越長，招聘市場正在逆流而行。以今年5月為基準，就業或有就業經驗的20-34歲青年到第壹次就業所需的時間是歷史最長的平均14個月，比去年增加1.7個月。從學校畢業後到首次就業需要1年以上的青年占32%，需要2年以上的青年占20%。 青年就業崗位數量也在減少。據統計廳雇傭動向，今年第壹季度20歲以下青年層的工作崗位比去年同期減少10.2萬個。確定今年下半年招聘計劃的大企業只有35%，因此“優質工作崗位”的供應遠遠不足。現實情況是，不能得到富裕父母支援的青年們，在越過就業門檻之前，只能陷入債務的泥潭。對於在人生決定性的時期被幾十、幾百萬韓元的債務壓垮而面臨危機的青年們，政府和金融圈應該大幅加強信用恢復支援項目。當然，更重要的是創造更多符合青年要求的優質工作崗位。

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