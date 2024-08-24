韓東勛就任黨代表壹個月，與親尹派系也實行壹對壹吃飯政治. August. 24, 2024 07:38. by 趙權亨記者 buzz@donga.com. 到23日就任執政黨國民力量黨代表滿壹個月的韓東勛（照片）表示：“我是不怎麽能忍的，但壹個月來忍了很多。應該把民生打造成朝野政治的戰場。”韓東勛與因政策委議長留任問題意見對立的鄭點植議員、全黨大會時支持其他黨代表候選人的印曜翰議員、金在原最高委員等以壹對壹等分頭餐敘的方式見了面。韓東勛方面的核心相關人士表示：“韓代表還會見了多少有些別扭的人士。他發出了‘我們壹起搞政治吧’的信息。” 韓東勛當天出席在黨部大樓舉行的黨“青年領導人培養項目結業式”，並表示：“我之所以能來到這裏，原因之壹也許是在支持者們看來我能戰鬥。我最大限度地克制了政治攻防戰。”他與記者們見面時解釋說：“我的意思並不是不為國民進行所需要的任何鬥爭，而是在廢除金融投資所得稅等能夠為國民創造業績的領域進行建設性的鬥爭。” 韓東勛就任黨代表後，沒有對共同民主黨代表李在明進行直接批評。執政黨相關人士表示：“韓代表沒有發揮突出和抨擊李代表司法風險的特長，而是將方向轉向了民生。” 韓東勛就任代表後，通過早餐-午餐-晚餐等“壹日三餐”和中間的茶談等，不斷嘗試將外延擴大到親尹錫悅派系。據悉，他還與在全黨大會上競爭過的五選議員尹相現單獨共同用餐。壹名親尹議員說：“（他們）聊得非常舒服。聽完了所有內容，並試圖確定方向。”另壹名重量級議員表示：“這壹過程，是韓代表為了重新創建政權的目標，正在尋找應該做點什麽才是正確的。”不過，壹名親尹重要議員表示：“這是共享各自想法的輕松場合。在決定特定案件時，如何傾聽議員的聲音非常重要。” 國民力量黨內仍然有人反對韓東勛提議的“舉薦第三方的蔡上等兵特檢法”。韓東勛當天接受記者采訪時，被問到“有人指出應該提高黨內控制力”時回答說：“像共同民主黨壹樣，無條件遵從某壹個人所講，是不正常的。有分歧的部分透明地縮小的過程才是真正的政治。”

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